Перечислены самые модные тренды в одежде на весну и лето

Фэшн-редакторы перечислили самые модные тренды в одежде на весну и лето 2024 года. Соответствующий материал приводит британская версия журнала Glamour, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В теплое время года эксперты порекомендовали включить в гардероб прозрачные белые платья и микрошорты. При этом, чтобы сделать образ менее открытым, короткие шорты можно сочетать с высокими сапогами.

В то же время актуальными будут наряды в золотистом и серебристом варианте оттенка металлик и вещи, украшенные розами, например аппликациями или принтом. Кроме того, журналисты также посоветовали обратить внимание на офисную одежду фасона супероверсайз, в том числе пиджаки до середины бедра и чрезмерно мешковатые брюки.