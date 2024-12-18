Врач назвала причины возникновения перхоти

Слишком частое мытье кожи головы может привести к чрезмерной выработке кожного сала, развитию патогенных микроорганизмов и перхоти. Об этом "Газете.Ru" рассказала Екатерина Каминская, врач-дерматолог центра инновационной медицины Damas Medical Center, передает Day.Az.

Каминская отметила, что перхоть также может появиться из-за несоблюдения правил личной гигиены.

"Накопление кожного секрета приводит к развитию дрожжей Malassezia в микробиоме кожи, которые могут провоцировать образование перхоти", - объяснила врач.

Еще одна причина возникновения перхоти, по словам Каминской, - неправильное питание.

"Употребление продуктов с высоким содержанием сахара, трансжиров или любой пищи, вызывающей воспаление, усугубляет дисбаланс микробиома кожи, волос и фолликулов", - рассказала дерматолог.

Врач отметила, что стресс также может провоцировать появление перхоти. Каминская заявила, что повышение уровня кортизола вызывает воспаление и активную выработку кожного сала.

По словам дерматолога, причиной возникновения перхоти может быть и уходовая косметика.

"Средства для укладки, содержащие спирт, могут иссушать кожу головы. Если наносить бальзамы и маски на корни волос, можно спровоцировать повышенную сальность кожи головы", - объяснила Каминская.

Для лечения перхоти врач посоветовала приобрести шампунь, в составе которого есть пиритион цинка и кетоконазол. Кроме того, дерматолог рекомендовала обратить внимание на масло чайного дерева и средства на основе салициловой кислоты. Профессиональные пилинги, по словам Каминской, также могут помочь избавиться от перхоти.