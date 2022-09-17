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Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Платья с запахом и V-образным вырезом, а также однотонные или с мелким принтом позволяют выглядеть стройнее. Об этом "Газете.Ru" рассказали стилисты российского модного бренда Gloria Jeans, передает Day.Az.

Утверждается, что зрительно сформировать фигуру "песочные часы" помогут модели с запахом и V-образным вырезом. "Запах создает мягкие драпировки, акцентирует линию талии, создавая контраст с грудью и бедрами. Обратите внимание на платья-рубашки и носите их, расстегнув первые несколько пуговиц", - рекомендуют стилисты.

Платья с принтами не утрачивают свою актуальность. Популярными этой осенью остаются анималистические мотивы, цветочные паттерны и классический мелкий горошек. "Мелкие контрастные узоры сыграют роль "отвлекающего маневра" и гармонизируют пропорции в считанные секунды", - отмечают эксперты.

В то же время беспроигрышным способом визуально скорректировать формы остаются монохромные образы, в основе которых - один цвет. Универсальный и стильный вариант - маленькое черное платье из фактурного трикотажа, которое отлично сочетается как с обувью на каблуке, так и с грубыми ботинками.


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