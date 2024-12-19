Какая просроченная косметика может вызвать химический ожог?

Использование декоративной и уходовой косметики с истекшим сроком годности грозит акне, химическими ожогами и глазными инфекциями. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Энтони Юн, пластический хирург из Университетской больницы Corewell Health имени Уильяма Бомонта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач рассказал, что консерванты, используемые в косметических продуктах для сохранения их цвета и формы, со временем теряют свои свойства, делая средства уязвимыми для бактериального и грибкового заражения. Особенно опасным может стать нанесение косметических средств с измененным составом на область глаз и бровей. Контакт с микробами может спровоцировать как глазные инфекции, так и аллергические реакции.

Согласно отраслевым рекомендациям, тушь и жидкую подводку для глаз следует менять не реже одного раза в три месяца, а карандаши для бровей - не реже одного раза в полтора года.

Отмечается, что в устаревшей косметике также могут содержаться смертельные бактерии, в том числе штамм enterococcus faecalis, вызывающий менингит - воспаление оболочек головного мозга. Некоторые исследования также показали, что в просроченных тональных кремах, блесках для губ и других продуктах могут быть эубактерии, вызывающие бактериальный вагиноз, и аэромонады, вызывающие гастроэнтерит и раневые инфекции.

Доктор Юн предупредил, что опасной становится не только просроченная декоративная косметика, но и уходовая. С особой осторожностью нужно следить за сроком годности средств с активными ингредиентами, такими как кислоты. Со временем действующие вещества таких продуктов могут стать более концентрированными и вызвать ожоги.