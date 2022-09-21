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Правильный способ стирки джинсов в машине

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Правильный способ стирки джинсов в машине

Редакторы мужского журнала Men Today раскрыли правильный способ стирки джинсов в машине. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, сначала данную вещь необходимо вывернуть наизнанку и потом положить в машину, установив на ней деликатный режим. Кроме того, специалисты советуют стирать только в холодной воде при температуре не выше 40 градусов и на низких оборотах. В то же время к джинсам из темных тканей рекомендуется добавить немного уксуса, чтобы предотвратить их выцветание.

Вдобавок авторы материала предупреждают, что данную одежду не стоит заранее замачивать, а также отжимать вручную или сушить в машине. Лучше прибегнуть к естественному методу, подвесив джинсы за штанины верх ногами.

В завершение журналисты перечислили несколько лайфхаков, как избавиться от грязи и неприятного запаха, не прибегая к машинной стирке. Так, чтобы вывести локальные пятна на изделии из денима, необходимо использовать влажную губку, а чтобы вернуть форму и свежесть - пройтись несколько раз по нему отпаривателем.


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