Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Зимние вещи должны быть не только теплыми, но и стильными, уверены эксперты. Как передает Day.Az со ссылкой на profile.ru, они перечислили семь трендов в одежде, которые будут актуальны предстоящей зимой.

Дубленка

В начале этого года в моде была "куртка-авиатор". В предстоящем сезоне следует продолжить эту модную традицию. Главное - выбрать качественно сшитую модель, чтобы точно не замерзнуть. Кроме того, "авиатор" - это лишь одна из версий дубленки, поэтому можно не останавливаться только на этом варианте.

Юбка-макси

В сезон холодов шерстяные и трикотажные юбки-макси становятся особенно актуальными. Важно, чтобы модель сидела по фигуре - тогда ее можно будет носить с любой объемной верхней одеждой.

Шуба из искусственного меха

Еще один зимний тренд - шуба из искусственного меха. Стилисты советуют выбирать варианты с коротким прямым ворсом. Оттенки могут быть разными - от натуральных бежево-серых до пастельных. От слишком ярких вариантов лучше отказаться.

Свитер в клетку

Модным решением на эту зиму станет клетчатый свитер. Никакого мелкого узора, только крупные принты, пишет журнал Grazia.

Трикотажное платье миди

Однотонные трикотажные платья миди будут популярны зимой-2022. Ткань должна быть достаточно плотной, чтобы образ не выглядел дешевым.

Пуховик-халат

Среди пуховиков лучше отдать предпочтение моделям, напоминающим уютный домашний халат. Такая верхняя одежда очень удобная и не стесняет движений. Кроме того, с пуховиком-халатом можно не беспокоиться, комфортно ли будет в объемном свитере.

Пиджак в полоску

Пиджаки в моде всегда, но в этом сезоне особенно актуальными будут модели в тонкую полоску. Сам принт довольно важен - если остановиться на безвкусном разноцветном узоре, образ будет неудачным.