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Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Наиболее практичные и модные вещи для покупки этой осенью перечислила в разговоре с "Мослентой" персональный стилист, эксперт в области fashion-тенденций и истории моды Марина Герман. По ее словам, тренчи и пальто по-прежнему актуальны в этом сезоне.

"Грядущей осенью тренчи опять в моде, но и через пять лет они будут выглядеть стильно. Лучше приобрести не слишком короткий плащ, потому что длина по колено несколько устарела. Актуальный вариант - по середину голени или ниже", - рассказала эксперт.

Пальто, по словам Герман, и вовсе способно заменить всю верхнюю одежду на осень, потому что носить его можно и с платьями, и с джинсами, и со спортивными костюмами. Оно может быть как однобортным, так и двубортным, модель пальто-халат также еще не вышла из моды. Как и в случае тренча, решающую роль здесь играет актуальная длина - минимум по середину голени.

Кроме того, специалист посоветовала к покупке свитер с содержанием шерсти или кашемира в составе, это обеспечит комфорт в холодное время и долгую носку. Сочетать его можно с джинсами, джоггерами, платьем, накидывать на плечи поверх жакета или даже тренча. При этом стилист посоветовала не приобретать облегающие свитеры.

"Актуальной покупкой этой осенью стал твидовый жакет в стиле Шанель. Такие жакеты, как правило, с активной фурнитурой в золоте или серебре. Поэтому лучше не сочетать металлы в остальных украшениях в вашем луке: выбирайте либо золото, либо серебро - в тон украшения жакета", - заключила Герман.

moslenta.ru


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