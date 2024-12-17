17 декабря 2024

17 декабря 2024 11:38

40-летние мужчины и женщины дали важные советы людям вдвое младше себя

40-летние пользователи сети дали ценные советы людям вдвое младше себя. О том, что они сами хотели бы знать в молодости, мужчины и женщины рассказали на форуме Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Большинство 40-летних пользователей форума выразили сожаление, что в молодости не уделяли достаточного внимания уходу за зубами. Они посоветовали людям младше себя не совершать подобных ошибок.

Пожалуйста, берегите свои зубы, иначе вы будете похожи на меня, женщину, которая постоянно беспокоится, что у нее отвалится зуб, когда ест что-то твердое.

Многие комментаторы предложили с юных лет стараться вести здоровый образ жизни.

Также пользователи посоветовали молодым людям не тратить деньги на брендовые вещи и стараться наслаждаться свободой.


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