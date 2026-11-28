Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов назвал самый яркий тренд зимы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в Telegram-канале.

"Микс принтов и текстур - яркий тренд сезона Fall/Winter 26! Дизайнеры предлагают не бояться сочетать, казалось бы, несовместимое: клетку с полоской, анималистичные мотивы с цветочными узорами, графичные рисунки с фактурным трикотажем. Главное правило - не искать идеального совпадения, а играть на контрастах. Разные масштабы принтов, сложные сочетания оттенков и материалов сделают ваш образ более выразительным. Ориентируйтесь на цветовую гамму и соразмерность! Берите на заметку!" - посоветовал стилист.