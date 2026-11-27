Постоянное использование искусственного освещения в помещении вечером может подавлять выработку мелатонина - гормона, который помогает организму подготовиться ко сну. Последствия такой привычки становятся более очевидными осенью, когда приходится оставлять потолочные светильники включенными дольше из-за раннего наступления темноты. Об этом предупредил общей практики Тим Мерсер, эксперта цитирует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, мозг реагирует не только на солнечный свет, но и на искусственное освещение. Световые сигналы помогают организму определять время суток и регулировать циркадные ритмы - внутренние биологические часы, которые управляют чередованием сна и бодрствования.

В темноте выработка мелатонина повышается, давая организму сигнал о приближении ночи. Яркий свет вечером, напротив, может задерживать этот процесс и затруднять засыпание. Особенно важно не создавать избыточное освещение непосредственно перед сном, когда организм должен постепенно переходить к отдыху.

Мерсер советует вечером отказаться от яркого верхнего света в пользу приглушенных ламп, свет которых не направлен прямо в глаза. Если ночью необходимо встать, например чтобы сходить в туалет, врач рекомендует использовать светильник с красным или янтарным светом. Такой свет обычно меньше влияет на механизмы, регулирующие сон, чем яркий белый или голубоватый.

"При этом освещение - лишь один из факторов, влияющих на качество сна. На него также могут воздействовать режим дня, стресс, потребление кофеина и другие факторы. Поэтому уменьшение яркости света вечером может помочь подготовиться ко сну, но не гарантирует решения всех проблем с засыпанием", - предупредил специалист.