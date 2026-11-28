С возрастом лицо меняется комплексно: постепенно происходят изменения костных структур, перераспределяется подкожная жировая клетчатка, ослабевают связки и снижается упругость кожи.

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.ru рассказал врач-косметолог, сооснователь сети клиник Unité Clinic Анастасия Волкова.

"Большинство современных филлеров для коррекции носогубных складок создаются на основе гиалуроновой кислоты. Это вещество способно связывать воду, и данное свойство необходимо учитывать при выборе препарата и его объема. После инъекций закономерно возникает временная отечность, связанная с травматизацией тканей. Обычно она постепенно уменьшается. Однако припухлость сохраняется значительно дольше", - рассказала эксперт.

Она также добавила, что возможная причина - избыточное количество филлера.

"Если в ткани вводится больше препарата, чем необходимо, появляется дополнительный объем. Внешне это может восприниматься как отёк, хотя фактически речь идёт об избыточном заполнении тканей. Еще одна причина - неправильный выбор препарата или глубины его введения. Филлеры отличаются плотностью, способностью связывать воду и поведением в тканях. Препарат, подходящий для одной анатомической зоны, не обязательно будет оптимальным для другой", - отметила врач.

По ее мнению, еще одна причина - особенности лимфатического оттока.

"В определенных анатомических условиях дополнительный объём препарата способен затруднять отведение жидкости из тканей. Особенно актуальна эта проблема при коррекции средней трети лица и области под глазами. В результате лицо может выглядеть более округлым, тяжёлым и пастозным, особенно по утрам. Один из главных парадоксов современной инъекционной косметологии заключается в том, что стремление убрать каждую морщину иногда приводит к потере естественности", - добавила косметолог.

Волкова подчеркнула, что молодое лицо - это не лицо без складок.

"Это гармоничное соотношение объёмов, чёткие переходы между анатомическими зонами, хорошее качество кожи и естественная мимика. Когда мы чрезмерно заполняем носогубные складки, можем нарушить эти пропорции. Щеки становятся визуально массивнее, переходы между зонами сглаживаются, а лицо теряет индивидуальную архитектуру. Особенно заметен такой эффект у пациентов, которым регулярно добавляют новые порции филлера без оценки состояния ранее введённого препарата", - резюмировала врач.