Чрезмерное использование уходовых и декоративных косметических средств может привести к сухости, покраснению и повышенной чувствительности кожи. Восстановить защитный барьер поможет пересмотр привычной системы ухода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом газете "Известия" рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, пластический хирург и основатель "Фар Клиник" Адель Файзулина.

По словам специалиста, если состояние кожи ухудшилось, прежде всего необходимо изменить систему ухода. В первое время после появления раздражения и других проблем следует отказаться от использования скрабов, домашних пилингов и остальных средств, которые усиливают чувствительность.

Дерматолог объяснила, что в таком случае нужно оставить только базовые продукты, в числе которых мягкое очищающее средство, увлажняющий крем и солнцезащитное средство. Не менее важно отказаться от попыток компенсировать повреждение кожи с помощью избыточного количества сывороток и дополнительных средств.

В случае, если избавиться от покраснения, шелушения и жжения не удается, стоит обратиться за помощью к дерматологу. Эксперт предупредила, что такие симптомы могут быть вызваны не только ошибками в уходе, но и заболеваниями кожи.