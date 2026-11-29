Зимой уход за волосами должен сочетать увлажнение, защиту и питание, но важно использовать легкие текстуры, чтобы не утяжелять волосы.

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.ru заявила стилист и технолог AlterEgo Italy Олеся Хафизова.

"Мороз, ветер, сухой воздух от отопления, шапки и шарфы делают волосы тусклыми, кончики сухими, а кожу головы - чувствительной. Начинать рекомендую с мягкого очищения. Классические сульфаты стоит заменить на мягкие ПАВ. Мыть голову достаточно 2-3 раза в неделю: шампунь наносить на корни, длину промывает пена. После каждого мытья использовать кондиционер, иначе кутикула остается приоткрытой и волосы теряют влагу", - отметила Хафизова.

Средства для зимы эксперт рекомендовала подбирать с маслами и гиалуроновой кислотой в составе.

"Масло ши и оливковое масло питают сухие, пористые волосы и помогают удерживать влагу. Аргановое масло смягчает и возвращает эластичность, не утяжеляя. Абиссинское масло поддерживает гладкость и блеск, особенно на окрашенных волосах. Протеины пшеницы заполняют микроповреждения и укрепляют структуру. Гиалуроновая кислота обеспечивает увлажнение и придает волосам плотность", - пояснила Хафизова.

По ее словам, зимний уход важно подбирать по типу волос. Например, тонким волосам подойдут легкие кондиционеры и средства термозащиты с уходовыми компонентами.

"Окрашенным волосам важно сохранить пигмент: мыть теплой водой не выше 37 °C, в конце делать прохладное ополаскивание, маску наносить 1-2 раза в неделю на длину. Сухим и пористым волосам подойдут маски с аргановым, оливковым и кокосовым маслом, протеинами пшеницы и гиалуроновой кислотой. Для жирной и сухой кожи головы рекомендую легкие флюиды - они увлажняют без ощущения пленки и не провоцируют работу сальных желез. При чувствительной коже с шелушением стоит выбирать составы с pH 4-4,5, желательно без ярких отдушек", - сказала Хафизова.