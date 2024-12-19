19 декабря 2024

19 декабря 2024 09:12

Ученые рассказали, какие ежедневные тренировки не помогут похудеть

Выполнение одной и той же тренировки изо дня в день в течение долгого времени перестает быть для организма стрессовым фактором, побуждающим терять вес и набирать мышцы. Чтобы избежать этого, повышать интенсивность занятий нужно раз в месяц или два. Об этом изданию The Conversation рассказали специалисты из физиологии физических упражнений Университета Англии Раскин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые объяснили, что для улучшения физической формы нужно целенаправленно нарушить гомеостаз своего организма. Это процесс, с помощью которого живые организмы поддерживают стабильную внутреннюю среду, несмотря на изменения во внешних условиях.

Стресс, который тело испытывает во время силовых, кардио и других видов тренировок, создает в организме нестабильность. Нарушение гомеостаза впоследствии вызывает утомление. По словам специалистов, усталость на самом деле является секретом физической адаптации. Чем сильнее утомление - тем больше потенциал для улучшения физической формы.

Недостатком однообразных ежедневных тренировок выступает их неспособность вызывать достаточное утомление и создавать так называемую "прогрессирующую перегрузку" для мышц и суставов.

Ученые отметили, что существуют три основных способа достижения прогрессивной перетренированности: увеличение интенсивности упражнений, частоты тренировок или продолжительности каждого занятия. Чтобы эффективно худеть или набирать мышцы, менять тренировочную программу с помощью этих инструментов нужно раз в четыре-восемь недель. Однако при коррекции занятий нужно соблюдать осторожность - важно выделять достаточно времени на отдых и не увеличивать сложность сразу по нескольким параметрам.


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