Секрет крепкого сна

Британский эксперт по сну Шам Сингх призвал пить вишневый сок за два часа до сна.

Как передает Day.Az, о том, почему стоит добавить в рацион этот напиток, он рассказал в комментарии для издания GB News.

Сингх объяснил, что в вишне содержится мелатонин - гормон, который регулирует циркадные ритмы. Благодаря этому сок из данной ягоды способствует хорошему сну. "Наиболее подходящее время для этого - за один-два часа до сна. За это время мелатонин из вишни усвоится", - подчеркнул специалист.

Эксперт по сну также обратил внимание на то, что для достижения максимальной эффективности вишневый сок нужно пить регулярно.