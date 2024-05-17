17 мая 2024

17 мая 2024 10:05

В какое время суток лучше всего тренироваться

Выбор времени для занятий спортом зависит от режима конкретного человека. Кто-то привык к ранним подъемам и планирует день так, чтобы утром было свободное время. В этом случае утренняя тренировка будет удобна и эффективна. А другой человек, наоборот, утром все время опаздывает, ощущает себя усталым, раздраженным и не выспавшимся. Для классических "сов" могут подойти именно вечерние занятия, рассказала "Газете.Ru" Акулина Бахтурина, руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA, передает Day.Az.

"Главное - прислушиваться к своему организму и тренироваться тогда, когда есть время, силы и желание. Эффективность тренировок не зависит от времени суток. Одинаково полезна для организма пробежка в пять утра и в семь вечера", - объяснила она.

Однако нужно учитывать индивидуальный эффект от интенсивных тренировок.

"Так, на некоторых людей активные тренировки поздно вечером могут оказывать бодрящий эффект. Они готовы свернуть горы после занятий. Но из-за этого возможны проблемы со сном. В таком случае стоит отказаться от слишком поздних тренировок или выбрать более спокойные виды: пилатес, растяжку, йогу. Также поэкспериментируйте со временем - возможно, если завершать занятия чуть раньше, за 4 часа до сна, такого побочного эффекта уже не возникнет", - добавила тренер.

Бывает и обратная ситуация, когда после интенсивной тренировки хорошо проходит процесс засыпания. Человек затрачивает массу энергии, выплескивает накопившиеся за день эмоций и засыпает "как младенец". Значит, вечернее время для спорта - оптимальный вариант.

"Такой же принцип с утренними интенсивными нагрузками - внимательно относитесь к собственным ощущениям после занятий. Кроме того, если выполнять интенсивную тренировку сразу после пробуждения, то нельзя пропускать этап подготовки тела. Сделайте зарядку, разомните суставы и мышцы, разбудите свое тело и только после этого приступайте к интенсивной тренировке. Так можно избежать травм и неприятных ощущений", - рекомендовала она.

Кроме того, можно выбирать тип тренировок по характеру суточной активности человека. То есть "жаворонки" могут утром выполнить интенсивную программу, а вечером заняться йогой. А "совам" полезно начинать день с растяжки, а завершать активным спортом.


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