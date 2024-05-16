Ученые разработали необычный метод лечения заложенности носа

Ученые из Лундского университета в Швеции обнаружили, что трансплантация донорской микробиоты носовой полости помогает облегчить хроническую заложенность носа и сенную лихорадку. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Microbiological Research (Microbio Res), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

В исследовании приняли участие 22 взрослых человека с хронической заложенностью носа. Сначала ученые назначили каждому добровольцу двухнедельный курс пероральных антибиотиков, чтобы "уничтожить" существующий микробиом (сообщество микроорганизмов) их носовых полостей. Затем исследователи трансплантировали добровольцам носовую слизь, предварительно взятую у партнеров или друзей испытуемых.

Отмечается, что для трансплантации использовалась слизь людей, у которых в анамнезе не было синусита и сенной лихорадки. Смешанную с несколькими чайными ложками соленой воды слизь впрыскивали в ноздри добровольцев с помощью шприца. Шприц держали на месте в течение нескольких минут, чтобы остановить вытекание раствора и обеспечить оседание бактерий в пазухах носа.

Через пять дней исследователи проанализировали состояние добровольцев с помощью опросника, называемого синусно-назальным итоговым тестом (или SNOT-22). Он предназначен для оценки тяжести заложенности носа, чихания, насморка и дискомфорта в носу. Также были проведены тесты для измерения уровней химических веществ, вызывающих воспаление (цитокинов) в носовой слизи.

В результате трансплантации донорской слизи выраженность симптомов сенной лихорадки и заложенности носа снизилась почти на 40% в течение трех месяцев после окончания исследования. По мнению ученых, новый метод "оздоровления" микробиома носа обладает большим терапевтическим потенциалом. Чтобы доказать это, нужны дополнительные исследования.