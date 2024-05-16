16 мая 2024

16 мая 2024 09:20

Ученые разработали необычный метод лечения заложенности носа

Ученые из Лундского университета в Швеции обнаружили, что трансплантация донорской микробиоты носовой полости помогает облегчить хроническую заложенность носа и сенную лихорадку. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Microbiological Research (Microbio Res), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 22 взрослых человека с хронической заложенностью носа. Сначала ученые назначили каждому добровольцу двухнедельный курс пероральных антибиотиков, чтобы "уничтожить" существующий микробиом (сообщество микроорганизмов) их носовых полостей. Затем исследователи трансплантировали добровольцам носовую слизь, предварительно взятую у партнеров или друзей испытуемых.

Отмечается, что для трансплантации использовалась слизь людей, у которых в анамнезе не было синусита и сенной лихорадки. Смешанную с несколькими чайными ложками соленой воды слизь впрыскивали в ноздри добровольцев с помощью шприца. Шприц держали на месте в течение нескольких минут, чтобы остановить вытекание раствора и обеспечить оседание бактерий в пазухах носа.

Через пять дней исследователи проанализировали состояние добровольцев с помощью опросника, называемого синусно-назальным итоговым тестом (или SNOT-22). Он предназначен для оценки тяжести заложенности носа, чихания, насморка и дискомфорта в носу. Также были проведены тесты для измерения уровней химических веществ, вызывающих воспаление (цитокинов) в носовой слизи.

В результате трансплантации донорской слизи выраженность симптомов сенной лихорадки и заложенности носа снизилась почти на 40% в течение трех месяцев после окончания исследования. По мнению ученых, новый метод "оздоровления" микробиома носа обладает большим терапевтическим потенциалом. Чтобы доказать это, нужны дополнительные исследования.


Просмотров: 107

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 6 382
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 5 515
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 9 256
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 9 218
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 8 182
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 4 674
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 5 485
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 6 204
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 4 971
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 6 651
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме