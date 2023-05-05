Как носить казаки летом

Спервыми солнечными лучами встает вопрос: носить или не носить закрытую обувь - например, сапоги? Казалось бы: чем ближе лето, тем логичнее носить удобные кроссовки, босоножки, мюли и даже шлепанцы, без которых невозможно представить себе комфортный летний гардероб. И все же, пока столбик термометра не пересек отметку в тридцать градусов (а до этого еще явно далеко), в ваших образах вполне найдется место и более массивной обуви, в том числе ультрамодным казакам. Главное понять, как и с чем их носить, чтобы не только выглядеть стильно, но и обеспечить себе комфорт. Рассказываем, с какой одеждой можно носить казаки приближающимся летом.

Всегда беспроигрышный вариант - женственное платье, которое поможет уравновесить грубоватые сапоги. Лучше всего с казаками сочетаются соблазнительные шелковые комбинации и трогательные модели с цветочным принтом - по принципу наибольшего контраста. Если вдруг похолодает, дополнить такой образ можно брутальной косухой или строгим жакетом маскулинного кроя. Если следовать логике стиля вестерн, то лучшая пара для ковбойских сапог - деним. Желательно потертый или даже рваный. Если джинсы кажутся слишком очевидной и банальной опцией, то попробуйте джинсовые шорты или юбку (особенно хороши будут трендовые миди и макси). Если же позволяет смелость, то сочетать такие сапоги можно и с трендовыми юбками и платьями длины миди - на манер стритстайла от знаменитостей нулевых (в то время такие сочетания практиковали Кейт Мосс и Сиенна Миллер).

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