5 мая 2023

5 мая 2023 16:00

Как носить казаки летом

Спервыми солнечными лучами встает вопрос: носить или не носить закрытую обувь - например, сапоги?  Казалось бы: чем ближе лето, тем логичнее носить удобные кроссовки, босоножки, мюли и даже шлепанцы, без которых невозможно представить себе комфортный летний гардероб. И все же, пока столбик термометра не пересек отметку в тридцать градусов (а до этого еще явно далеко), в ваших образах вполне найдется место и более массивной обуви, в том числе ультрамодным казакам. Главное понять, как и с чем их носить, чтобы не только выглядеть стильно, но и обеспечить себе комфорт. Рассказываем, с какой одеждой можно носить казаки приближающимся летом.

Эмили Ратаковски

Джиджи Хадид

Всегда беспроигрышный вариант - женственное платье, которое поможет уравновесить грубоватые сапоги. Лучше всего с казаками сочетаются соблазнительные шелковые комбинации и трогательные модели с цветочным принтом - по принципу наибольшего контраста. Если вдруг похолодает, дополнить такой образ можно брутальной косухой или строгим жакетом маскулинного кроя. Если следовать логике стиля вестерн, то лучшая пара для ковбойских сапог - деним. Желательно потертый или даже рваный. Если джинсы кажутся слишком очевидной и банальной опцией, то попробуйте джинсовые шорты или юбку (особенно хороши будут трендовые миди и макси). Если же позволяет смелость, то сочетать такие сапоги можно и с трендовыми юбками и платьями длины миди - на манер стритстайла от знаменитостей нулевых (в то время такие сочетания практиковали Кейт Мосс и Сиенна Миллер).

thesymbol.ru


Просмотров: 155

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 027
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 462
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 868
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 404
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 929
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 792
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 961
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 439
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 414
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 655
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье