Развеян популярный миф о солнцезащитном креме

При условии постоянно сниженного ультрафиолетового (УФ) индекса в ежедневном использовании мощных солнцезащитных средств нет необходимости. Чрезмерное увлечение такими кремами и спреями препятствует естественной выработке витамина D. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Энтони Янг из Британской ассоциации дерматологов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач объяснил, что люди со светлой кожей больше остальных подвержены риску солнечных ожогов и рака кожи. Однако, по мнению дерматолога, к устранению этих рисков нужно подходить грамотно. Использовать солнцезащитные средства рекомендуется в случае повышения УФ-индекса (этот показатель характеризует уровень ультрафиолетового излучения в спектре солнечного света) до трех баллов.

Кроме того, мощные кремы и спреи для защиты от ультрафиолетового излучения не нужно использовать ежедневно на протяжение всего года. Жители холодных стран мира с низкой среднегодовой температурой и продолжительностью светового дня могут иногда выходить на улицу без солнцезащитных средств, поскольку УФ-индекс на территории таких государств обычно тоже низкий.

Также отмечается, что ультрафиолетовое излучение при летнем солнечном свете выступает важным фактором естественного синтеза витамина D, жизненно важного для здоровья костей и мышц. Злоупотребление солнцезащитными средствами препятствует его выработке. Тем не менее нахождения под солнцем без защиты необходимо избегать людям с веснушками, большим количеством родинок и меланомой в анамнезе. Суточную потребность в витамине D в этом случае можно обеспечивать приемом специальных добавок.