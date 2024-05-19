Ученые назвали продукты, делающие нас менее привлекательными

Французские ученые из Университета Монпелье выяснили, что определенные виды пищи могут сделать лицо человека менее привлекательным для окружающих. Речь идет о продуктах с большим количеством рафинированных углеводов - сладких закусках и другой обработанной пище. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда отобрала 104 мужчины и женщины в возрасте от 20 до 30 лет. Участникам каждый день случайным образом назначали один из двух видов завтрака, один из которых был богат рафинированными углеводами, а второй содержал их мало. Через два часа после приема пищи добровольцев фотографировали в одних и тех же условиях.

Снимки испытуемых оценивала отдельная группа по критериям общей привлекательности.

Участники, которые завтракали едой с высоким гликемическим индексом (богатой рафинированными углеводами), оказались менее привлекательными, чем те, кто ел пищу с низким гликемическим индексом. Эффект наблюдался независимо от пола.

Исследователи предположили, что это может быть связано с физиологическими эффектами гипогликемии (низкого уровня сахара в крови), такими как изменения кровообращения кожи и цвета лица, которые происходят после потребления продуктов с высоким гликемическим индексом.

Изучая хроническое потребление рафинированных углеводов с помощью измерения гликемической нагрузки, ученые обнаружили, что более высокое потребление энергии за завтраком было связано с повышенной привлекательностью как для мужчин, так и для женщин.

Это может быть обусловлено тем, что продукты с высоким содержанием жиров и белков не вызывают быстрых гликемическим реакций и тем самым повышают воспринимаемую привлекательность.

И наоборот, постоянное потребление рафинированных углеводов, особенно во время полдника и перекусов между приемами пищи, обычно было связано со снижением привлекательности.

Предполагается, что этот эффект вызван долгосрочными физиологическими последствиями высокой гликемической нагрузки, такими как гиперинсулинемия. Она может влиять на уровень половых гормонов и впоследствии сказываться на вторичных половых признаках.

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