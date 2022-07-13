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Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Стилистка Кристина Лагиос раскрыла способы замаскировать полные руки с помощью одежды. Соответствующий ролик появился в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, юзерша с никнеймом christina.lagios предстала перед подписчиками в трех образах, которые, по ее мнению, помогут скорректировать фигуру. Блогерша порекомендовала носить пиджаки с эффектом оверсайз, показав на себе два варианта: черный кожаный и из светлого текстиля. Упомянутые предметы гардероба Лагиос предлагает носить с кроп-топами и джинсами на высокой талии.

Кроме того, скрыть полные руки помогут блузки с объемными рукавами и открытыми плечами. Утверждается, что они подчеркивают шею и ключицы, при этом отвлекают внимание от проблемных зон.

Размещенный ролик набрал более 304 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись благодарить инфлюэнсера за лайфхаки в комментариях. "Ты всегда знаешь, что мне нужно!", "Полезно! Спасибо тебе", "Выглядишь потрясающе", - писали юзеры.


Просмотров: 117

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