Что носить с джинсами скинни, чтобы выглядеть модно? - ФОТО

Главной защитницей узких джинсов, пожалуй, можно назвать скандинавскую модницу Перниль Тейсбек. В своем Instagram-аккаунте она регулярно выкладывает новые образы со скинни. Для тех, кто пока не готов расстаться с самыми популярными джинсами последнего десятилетия, мы составили гид по выигрышным сочетаниям.

ДЖИНСЫ СКИННИ + КОЖАНЫЙ ЖАКЕТ С МУЖСКОГО ПЛЕЧА

Времена, когда косуха и узкие джинсы были лучшими друзьями, прошли. Весной 2020 ультрамодную пару скинни составит удлиненный кожаный пиджак со старых дедушкиных фотографий. Он продемонстрирует вашу fashion-насмотренность и оправдает наличие скинни в трендовом арсенале.

ДЖИНСЫ СКИННИ + ЧЕРНАЯ ВОДОЛАЗКА

Не подвластный времени и влиянию тенденций гардероб строится на базовых вещах. Например, дуэт черной водолазки и джинсов скинни будет всегда смотреться более чем уместно. А чтобы повысить модный градус, добавьте в образ знаковую вещь из последних коллекций. Например, черно-белые ботильоны Chanel.

ДЖИНСЫ СКИННИ + ЖАКЕТ ОВЕРСАЙЗ

Кажется, жакет оверсайз способен спасти любую ситуацию, и история с джинсами скинни - не исключение. Примером послужит наряд Перниль Тейсбек: помимо жакета она добавила в образ еще несколько ультрамодных деталей - клатч и грубые челси Bottega Veneta.

ДЖИНСЫ СКИННИ + ВЫСОКИЕ САПОГИ

Брюки, заправленные в сапоги, - главный стилистический ход весны 2020. Если хотите дать джинсам скинни еще один шанс, придерживайтесь этой тактики. Так вам точно никто не скажет, что вы отстали от моды.

ДЖИНСЫ СКИННИ + ГРУБЫЕ БОТИНКИ НА ПЛАТФОРМЕ

Носите узкие джинсы с доминирующими сегодня грубыми ботинками на платформе. Такая комбинация поможет вашему образу удержаться на плаву, а в сочетании с объемным пальто и бейсболкой выведет его в топ самых актуальных.

Glamour.ru

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