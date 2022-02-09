Из провинции Сычуань с любовью: рецепт китайской лапши дан-дан - ВИДЕО

История этого традиционного китайского блюда началась с... палки. Этот простой рецепт требует малого - только желания его приготовить!

Популярное ныне китайское блюдо дан-дан изначально было простой уличной едой. Так, торговцы в провинции Сычуань для удобства перемещались по улочкам с длинной палкой на плечах. На одном конце этой палки висела корзина со свежеприготовленной лапшой, а на другом - кастрюля с соусом. Та самая палка на спине торговца и называлась дан-дан. Как следствие, блюдо получило такое же название, что и атрибут, помогающий торговцам.

Кулинарный блогер Ри Гиевая поделилась с нами рецептом этого популярного блюда. Если ваша первая мысль о том, что эта лапша будет невероятно острой, то не отчаивайтесь! Дан-дан - пикантное блюдо, которое подойдет для тех, кто с ужасом смотрит на перец чили.

Ингредиенты:

Любой мясной фарш - 400 г

Чеснок - 3 зубчика (мелко нарезать)

Имбирь тертый - 1 ст.л.

Питьевая вода или бульон - 250 мл.

Огурец свежий - по вкусу

Лапша - 1 упаковка

Соус:

Арахисовая или кунжутная паста - 3 ст.л.

Соус Шрирача - 1 ст.л.

Рисовый уксус - 1 ст.л.

Соевый соевый соус - 60 мл.

Сахарный песок - 1 ч.л.

Способ приготовления традиционной китайской лапши смотрите в нашем новом видео:

Способ приготовления:

1. Для начала займемся приготовлением соуса к блюду. Смешайте в отдельной емкости с соблюдением граммовок арахисовую или кунжутную пасту, соус Шрирача, рисовый уксус, соевый соус и сахарный песок.

2. Далее - сварите лапшу, следуя указаниям на пачке, обязательно хорошо промойте ее после приготовления.

3. Следующий этап готовки - фарш. Заранее разогрейте сковороду на огне, а далее - обжарьте мясной фарш на растительном масле, добавив в него чеснок и имбирь. Жарьте до полной готовности.

4. В готовый фарш, влейте пряный соус, который приготовили ранее.

5. Тщательно перемешайте получившуюся массу. После полного загустения влейте в сковороду воду или бульон.

6. Уваривайте будущую заправку для лапши до нужной консистенции.

7. Для подачи возьмите любую тарелку, поместите в нее лапшу, далее - полейте ее мясным соусом, сверху положите нарезанный на слайсы свежий огурец. Всю композицию можете посыпать кунжутом.

8. Китайское блюдо дан-дан готово!

Woman.ru