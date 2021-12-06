Одна из самых традиционных закусок наших праздничных столов - это салат "Селедка под шубой". Рецепт его приготовления знает любая хозяйка, и у каждой хозяйки свой рецепт любимого салата. Салат в такой подаче, как у меня, получается не только очень вкусный, но и невероятно нежный! А праздничное оформление сделает его достойным любого стола.

Ингредиенты для "Салат "Новая шубка в Новом году"":

Майонез (ТМ МахеевЪ) - 150 г

Картофель - 240 г

Яблоко - 200 г

Огурец маринованный (у меня корнишоны) - 100 г

Свекла - 260 г

Морковь - 120 г

Лук репчатый - 120 г

Уксус (или по вкусу, бальзамический) - 1 ст. л.

Сахар - 1 щепот.

Сельдь (филе в масле с луком) - 200 г

Хлеб (ржаной) - 6 ломт.

Желатин (порошковый) - 10 г

Вода - 300 мл

Перец черный (молотый) - по вкусу

Соль - по вкусу

Время приготовления: 60 минут

Количество порций: 6

Рецепт "Салат "Новая шубка в Новом году"":

1. В ингредиентах указан вес очищенных и подготовленных продуктов.

Отвариваем овощи: картофель и морковь, охлаждаем и очищаем. Крупное яблоко очищаем от шкурки и семечек.

2. На средней терке натираем в отдельные миски, в такой последовательности: картофель, яблоко, огурцы, морковь и свеклу.

3. Репчатый лук (крупная головка) очищаем от шелухи и мелко нарезаем. Заливаем лук кипятком, добавляем уксус и щепотку сахара и соли, оставляем мариноваться. Затем воду сливаем через сито, лук охлаждаем.

4. Берем круглую разъемную форму (Ф=18 см) и застилаем прозрачным полиэтиленовым пакетом (для продуктов). Вырезаем из кусочков хлеба треугольники, 6 штук. Толщина кусочков хлеба от 0,8 -10 мм, меньше не надо и желательно немного подсушенный.

5. Раскладываем треугольники хлеба по кругу формы.

6. Откладываем свеклу и морковь по 2 ст. л. в отдельные миски. Добавляем в каждую по 2 ст. л. майонеза, перемешиваем.

7. Заливаем желатин водой, 300 мл. Даем желатину, время, набухнуть и раствориться.

8. Затем нагреваем желатин (не кипятим!) и разливаем по мискам, перемешиваем. Выходит ровно 250 мл свекольной и 250 мл морковной смеси. В овощную смесь добавляем соль и по желанию молотый перец.

9. Кусочки хлеба смазываем морковной желатиновой смесью.

10. Выкладываем картофель, уплотняем и смазываем майонезом.

11. На картофель выкладываем маринованный лук, и на серединку кладем 1 ст. л. морковной желатиновой смеси. Желатиновая смесь для закрепления закусочного тортика.

12. Следующий слой - селедочка. Селедочка у меня покупная в баночке с маслом и луком. Можно взять и в другом рассоле.

Филе селедочки (без масла) порезать маленькими кусочками и равномерно разложить. Смазать середину желатиновой смесью (1 ст. л.).

13. На селедочку кладем свеклу и смазываем майонезом.

14. На свеклу, выкладываем яблоко.

15. На яблоко кладем слой маринованного огурчика. Яблоко с маринованным огурцом, напоминают по вкусу квашенные яблоки. Их можно соединить или выложить по отдельности, слоями. Но яблок должно быть в 2 раза больше, чем огурцов. Конечно, это дело вкуса.

16. На огурцы выкладываем свекольную желатиновую смесь. Край тортика (по кругу для закрепления) перед свекольной заливкой, можно проткнуть, например ручкой от кисточки, толщ. 10 мл. Убираем закусочный тортик в холодильник до застывания верха. Если пропорции соблюдены, то застывает верх быстро.

17. Верх закусочного тортика, я украсила морковной желатиновой смесью и веточками укропа. На кружочки можно положить кусочки селедочки, будет еще вкуснее.

Отправляем тортик в холодильник, лучше на ночь, чтобы он пропитался и окончательно застыл.



Приятного аппетита!

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