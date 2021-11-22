Салат с мандаринами и кукурузой - РЕЦЕПТ

В представленном салате очень удачное сочетание ингредиентов, которые дополняют друг друга. Традиционное сочетание курицы, яиц и сыра разбавляют мандарины и кукуруза своей сочностью и свежестью.

Филе куриное (отварное) - 200 г

Мандарин (крупные) - 2 шт

Яйцо куриное - 4 шт

Морковь - 1 шт

Кукуруза - 0.5 бан.

Сыр твердый - 100 г

Майонез (или сметана) - 6 ст. л.

Куриную грудку мелко нарезать, распределить в сервировочном кольце. Смазать 1-2 ст. л. майонеза. Мандарины почистить, нарезать кусочками, распределить поверх куриного мяса. Вареные яйца почистить, отделить белок от желтка. Белок натереть на крупной тёрке поверх мандаринов. Смазать 1 ст. л. майонеза. Отварную морковку натереть на крупной тёрке поверх яичного белка. Смазать 1 ст. л. майонеза. Сверху распределить кукурузу. Натереть сыр на мелкой тёрке поверх кукурузы. Смазать 1-2 ст. л. майонеза. Сверху натереть желток на мелкой тёрке. Перед подачей снять сервировочное кольцо, украсить по желанию.

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