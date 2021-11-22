Салат с мандаринами и кукурузой - РЕЦЕПТ

В представленном салате очень удачное сочетание ингредиентов, которые дополняют друг друга. Традиционное сочетание курицы, яиц и сыра разбавляют мандарины и кукуруза своей сочностью и свежестью.
Филе куриное (отварное) - 200 г
Мандарин (крупные) - 2 шт
Яйцо куриное - 4 шт
Морковь - 1 шт
Кукуруза - 0.5 бан.
Сыр твердый - 100 г
Майонез (или сметана) - 6 ст. л.
Куриную грудку мелко нарезать, распределить в сервировочном кольце. Смазать 1-2 ст. л. майонеза. Мандарины почистить, нарезать кусочками, распределить поверх куриного мяса. Вареные яйца почистить, отделить белок от желтка. Белок натереть на крупной тёрке поверх мандаринов. Смазать 1 ст. л. майонеза. Отварную морковку натереть на крупной тёрке поверх яичного белка. Смазать 1 ст. л. майонеза. Сверху распределить кукурузу. Натереть сыр на мелкой тёрке поверх кукурузы. Смазать 1-2 ст. л. майонеза. Сверху натереть желток на мелкой тёрке. Перед подачей снять сервировочное кольцо, украсить по желанию.