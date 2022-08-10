Как использовать оливковое масло для лица

Оливковое масло известно своими полезными свойствами для кожи уже не первое тысячелетие. Так, еще до начала нашей эры греки использовали чудодейственные свойства масла оливок для сохранения молодости.

Оливковое масло - уникально. В нем содержится сквален (увлажняющий компонент), а также витамины А и Е, которые сохраняют кожу молодой. Кроме того, в нем присутствует витамин D и каротин, который уменьшает негативное воздействие солнечных лучей.

Косметологи уверены, ежедневное применение оливкового масла в уходе за лицом позволит ей долго сиять молодостью и красотой.



Умывание

Оливковое масло можно применять как основное средство для умывания для сухой кожи, и как средство для снятия макияжа для нормальной и жирной. Нанесите немного оливкового масла на влажный спонж, протрите лицо по массажным линиям. Будьте аккуратны с ресницами: следите, чтобы масло не попало в глаза.

Для сухой кожи такой метод очищения лица подойдет утром и вечером вместо обычного умывания с водой.

Если у Вас жирная кожа, не бойтесь такого способа снятия макияжа. Оливковое масло не забивает поры, не способствует образованию прыщей и камедонов. После применения оливкового масла умойтесь пенкой для умывания, а затем воспользуйтесь тоником.



Маски

Маски из оливкового масла отлично увлажняют и питают кожу. Подогрейте его на водяной бане, смочите хлопковую салфетку и нанесите на влажную кожу. Через 20 минут снимите салфетку и протрите лицо тоником. Такую маску делайте 3 раза в неделю, если у Вас сухая кожа и 1 раз в неделю, если у Вас - нормальный тип кожи.

Оливковое масло может заменить крем. Оно подарит коже увлажняющий, питательный и омолаживающий уход. Наносите оливковое масло утром и вечером на влажную кожу вбивающими движениями, учитывая массажные линии. Через 15 минут снимите остатки масла салфеткой.

Оливковое масло подойдет Вам в качестве основного ухода, если у Вас сухая кожа, а также для профилактики появления первых морщин.

Интересно: прием оливкового масла вовнутрь помогает нормализовать работу сальных желез. Добавляйте его в салаты, используйте для жарки, и Ваша кожа в скором времени перестанет выделять много кожного жира.