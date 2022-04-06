Сырники с манкой: рецепты на каждый день

Многие хозяйки, считающие сырники своим фирменном блюдом, утверждают - класть в тесто нужно не муку, а манку! Именно сырники с манкой, по их мнению, получаются невероятно воздушными и нежными.

Как приготовить сырники с манкой?

Для приготовления сырников с манкой лучше всего использовать не "мокрый" творог, а сухой. Также нужно учитывать, что, если вы используете домашний творог, он может иметь характерную кислинку. Приглушить ее можно ванилином, корицей и сахаром. При покупке магазинного творога, отдавайте предпочтение рассыпчатому творогу.

Сырники с манкой получаются воздушными, благодаря тому, что манка не дает сырникам "склеиваться", обеспечивая их пышность и сочность. Но помните, что, в отличие от рецепта с мукой, тесту для сырников с манкой нужно дать настояться, чтобы манка успела разбухнуть.

Чтобы сырники с манкой не получились жирными, пропитанными маслом, обжаривайте их на разогретой сковороде на среднем огне. На слишком высоком огне сырники не успеют пропечься, на низком - впитают в себя масло.

Рецепты сырников с манкой

Сырники с манкой и мармеладом.

Ингредиенты: 300г жирного творога, 60г сахара, 40г муки, 1 желток, 20г манки, половина пакетика ванилина, цветной мармелад.

Приготовление: смешайте в густое тесто все ингредиенты, раскатайте колбаску, нарежьте квадратиками, обжарьте с двух сторон на разогретом растительном масле.

Сырники с манкой.

Ингредиенты: 600г творога, 30г манной крупы, 3 яйца, 3ст.л. сахара, ваниль на кончике ножа, щепотка соли, 50г растительного масла, изюм.

Приготовление: взбейте яйца, постепенно введите манку, перемешайте. Добавьте к творогу ваниль, сахар, соль, хорошо перемешайте. Манно-яичную смесь добавьте к творогу, положите изюм, снова перемешайте. Сформируйте из массы сырники, обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.

Сырники с манкой и морковью.

Ингредиенты: 500г творога, 3 моркови, 50г сливочного масла, полстакана воды, 1ст.л. манной крупы, 1 яйцо, 2-3ст.л. сахара, 2/3 стакана муки, соль.

Приготовить: очистите морковь, натрите на терке. Растопите масло на сковороде, добавьте морковь, немного воды, тушите до готовности. Постепенно введите манку, прогрейте смесь до ее набухания, охладите, смешайте с творогом, яйцом, мукой и сахаром. Сформируйте сырники, обжарьте на растительном масле.

Сырники с манкой и медом.

Ингредиенты: 200г творога, 50г сливочного масла, 50г манки, 2 яйца, 2ст.л. растительное масло, 2ст.л. меда, соль, сахар.

Приготовление: протрите творог через сито, размешайте со взбитым яйцами, добавьте манку, мед, соль, сахар, перемешайте, сформируйте из масса лепешки, выпекайте на разогретом растительном масле.

Сырники с манкой подавайте горячими с соусом на ваш вкус - сметаной, вареньем, медом или карамелью.

Woman.ru