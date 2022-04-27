8 ошибок при запекании овощей

Рассказываем, как можно ошибиться и испортить овощи при запекании их в духовом шкафу.

Овощи - горячие, вкусные, полезные, наполняющие дом незабываемым ароматом, - они должны составлять заметную часть нашего рациона. Самый простой и наименее трудозатратный способ их приготовления - запекание в духовке. Можно запекать на противне, завернув в фольгу, в рукаве, даже зарыв в горку обычной поваренной соли.

Вариантов довольно много. Главное, что на выходе мы получаем очень вкусный продукт, который к тому же сохраняет больше полезных свойств, чем если бы мы его сварили, и не требует большого количества масла, как при жарке.

Неправильная нарезка

Небрежная нарезка овощей приведет к тому, что небольшие кусочки пропекутся быстро и начнут подсыхать, в то время как более крупные будут еще сырыми. В результате блюдо будет испорчено. Поэтому нужно нарезать овощи примерно одинаковыми кусочками.

Микс овощей

Картофель и морковь запекаются долго, баклажаны - гораздо быстрее, а помидоры - вообще молниеносно. Поэтому если разные виды овощей положить на противень вместе, то помидоры или кабачки превратятся в пюре, а свекла или морковь только начнут запекаться. Лучше закладывать овощи в духовку постепенно, сначала картофель, потом, когда он будет уже полусырой - кабачки, и в самом конце, когда уже почти все готово, на 5 минут положить ломтики помидоров.

Отсутствие места на противне

Навалить овощи толстым слоем в форму для запекания - верный путь к тому, чтобы они дали сок и стали практически вареными, а не запеченными. Поэтому лучше всего использовать для запекания большую форму, хорошо воспользоваться противнем - у него большая полезная площадь. Раскладывайте овощи так, чтобы между ними оставалось немного места, не выкладывайте их в несколько слоев. Тогда вы добьетесь вкусной корочки.

Низкая температура

Часто овощи рекомендуют готовить при низкой температуре, а мясо - при высокой. На самом деле нужно делать все наоборот. Мясо правильно томить в духовке при невысокой температуре, тогда в нем не будет резко сворачиваться белок, и оно получится более нежным и сочным. А чтобы получилась корочка сверху, достаточно повысить эту температуру на последние 5-7 минут приготовления. Овощи же, которые долго томили при низкой температуре, потеряют форму и больше полезных качеств. Так что овощи нужно запекать при стандартной температуре в 180-200 градусов по Цельсию.

Неправильное использование фольги

У фольги две стороны: одна матовая, а другая глянцевая. Вторая - лучше отражает тепло, поэтому продукт, который находится в фольге, готовится быстрее и качественнее и хорошо пропекается со всех сторон. Поэтому желательно обращать внимание на то, как вы заворачиваете овощи в фольгу, и всегда располагать ее матовой стороной вверх.

Слишком мало масла

Для запекания масла нужно гораздо меньше, чем для жарки. Тем не менее пренебрегать маслом нельзя, жир - это проводник вкуса. Без масла сложно получить вкусную золотистую корочку на овощах. Поэтому сбрызнуть овощи маслом нужно, можно воспользоваться силиконовой кистью или пульверизатором, чтобы более рационально расходовать масло. К тому же для некоторых овощей, например, баклажанов и кабачков, необходимо чуть больше масла, они его хорошо впитывают.

Не перевернутые вовремя овощи

Когда печется пирог или кекс, часто рекомендуют не открывать до окончания выпечки дверцу духовки, чтобы сдобное изделие не упало, так как тесто очень плохо реагирует на перепады температур. Но с овощами другая история: их нужно переворачивать, чтобы они запекались со всех сторон, иначе у вас будет запеченным только верх, а та часть, что лежит на противне, будет мягкой и вареной.

Отсутствие таймера