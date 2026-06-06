Названа самая «вредная» летняя обувь

Стопа выполняет опорную, балансировочную, амортизационную и толчковую функции. Неправильно подобранная обувь мешает ей справляться с этими задачами и может провоцировать ортопедические заболевания. При выборе летней обуви важно учитывать не только внешний вид, но и конструкцию. Об этом "Газете.Ru" рассказала Антонина Завадская, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА, передает Day.Az.

Так, слиперы (легкая обувь, напоминающая тапочки) с толстой подошвой обеспечивают хорошую амортизацию, но из-за отсутствия фиксирующего задника стопа становится менее устойчивой - выше риск травм.

Мюли с узким носом выглядят эффектно, но избыточное давление на переднюю часть стопы приводит к деформации пальцев и нарушению кровообращения. Это повышает риск развития hallux valgus ("косточки") и других патологий.

Обувь на платформе хорошо амортизирует, но важно, чтобы она имела регулируемые застежки для надежной фиксации стопы. В противном случае возрастает риск травм, а из-за жесткости и высоты подошвы нарушается естественная биомеханика ходьбы.

Обувь на высоких каблуках увеличивает нагрузку на стопы: смещается центр тяжести, возрастает давление на передний отдел. Это приводит к натоптышам, болям, плоскостопию, деформации пальцев. При регулярном ношении страдают коленные суставы и позвоночник, что вызывает хронические боли в пояснице.

Сандалии, кеды, вьетнамки и балетки не обеспечивают достаточной амортизации и поддержки стопы. Возникает перенапряжение мышц голени, бедер и поясницы, что способствует развитию плоскостопия и болей в спине. Повышается риск микротравм, ведущих к хроническому дискомфорту.

Оптимальная модель на лето: устойчивый каблук высотой 2-4 см, широкий передний отдел, регулируемые застежки и фиксирующий задник. Дополнительные плюсы - ортопедический супинатор (равномерно распределяет нагрузку) и гибкая нескользящая подошва (обеспечивает амортизацию и правильный перекат стопы).

"Также стоит обратить внимание на минимальное количество внутренних швов, жесткий задник, фиксирующий пятку и не препятствующий работе ахиллова сухожилия, а также регулируемую полноту". Примерять обувь рекомендуется вечером, когда ноги немного отекают", - советует специалист.

Состояние стоп напрямую влияет на общее самочувствие, поэтому при выборе обуви для повседневной жизни важно учитывать не только внешний вид, но и комфорт, резюмирует врач.