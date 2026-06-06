6 июня 2026

6 июня 2026 12:08

Названа самая «вредная» летняя обувь

Стопа выполняет опорную, балансировочную, амортизационную и толчковую функции. Неправильно подобранная обувь мешает ей справляться с этими задачами и может провоцировать ортопедические заболевания. При выборе летней обуви важно учитывать не только внешний вид, но и конструкцию. Об этом "Газете.Ru" рассказала Антонина Завадская, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА, передает Day.Az.

Так, слиперы (легкая обувь, напоминающая тапочки) с толстой подошвой обеспечивают хорошую амортизацию, но из-за отсутствия фиксирующего задника стопа становится менее устойчивой - выше риск травм.

Мюли с узким носом выглядят эффектно, но избыточное давление на переднюю часть стопы приводит к деформации пальцев и нарушению кровообращения. Это повышает риск развития hallux valgus ("косточки") и других патологий.

Обувь на платформе хорошо амортизирует, но важно, чтобы она имела регулируемые застежки для надежной фиксации стопы. В противном случае возрастает риск травм, а из-за жесткости и высоты подошвы нарушается естественная биомеханика ходьбы.

Обувь на высоких каблуках увеличивает нагрузку на стопы: смещается центр тяжести, возрастает давление на передний отдел. Это приводит к натоптышам, болям, плоскостопию, деформации пальцев. При регулярном ношении страдают коленные суставы и позвоночник, что вызывает хронические боли в пояснице.

Сандалии, кеды, вьетнамки и балетки не обеспечивают достаточной амортизации и поддержки стопы. Возникает перенапряжение мышц голени, бедер и поясницы, что способствует развитию плоскостопия и болей в спине. Повышается риск микротравм, ведущих к хроническому дискомфорту.

Оптимальная модель на лето: устойчивый каблук высотой 2-4 см, широкий передний отдел, регулируемые застежки и фиксирующий задник. Дополнительные плюсы - ортопедический супинатор (равномерно распределяет нагрузку) и гибкая нескользящая подошва (обеспечивает амортизацию и правильный перекат стопы).

"Также стоит обратить внимание на минимальное количество внутренних швов, жесткий задник, фиксирующий пятку и не препятствующий работе ахиллова сухожилия, а также регулируемую полноту". Примерять обувь рекомендуется вечером, когда ноги немного отекают", - советует специалист.

Состояние стоп напрямую влияет на общее самочувствие, поэтому при выборе обуви для повседневной жизни важно учитывать не только внешний вид, но и комфорт, резюмирует врач.


Просмотров: 118

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 923
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 4 099
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 6 295
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 5 472
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 7 147
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 15 346
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 752
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 956
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 17 241
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 16 370
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева