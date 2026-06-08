8 июня 2026

8 июня 2026 13:50

Эксперт рассказала, как восстановить доверие в паре

Психолог Марта Барранко подсказала изменникам способ, который поможет вернуть доверие партнера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее рекомендацию приводит издание El Confidencial.

Барранко предупредила, что для восстановления доверия потребуется много времени, причем оно может никогда не стать таким же, как было раньше. По ее словам, именно изменник должен предпринимать шаги для сохранения отношений. Специалистка привела в пример пару, которая обращалась к ней за консультацией.

"Всякий раз, когда она чувствовала тревогу, он был рядом. Всякий раз, когда у нее возникали вопросы, он отвечал на них с любовью. Всякий раз, когда ей нужно было уйти, потому что она чувствовала себя подавленной, он ставил ее на первое место. Когда ей нужна была его защита, он защищал ее. Всякий раз, когда она злилась, вспоминая о случившемся и о том, что ей пришлось пережить, он понимал ее. Он не называл ее преувеличивающей. Он просто извинялся и спрашивал, чем может ей помочь", - рассказала Барранко.


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