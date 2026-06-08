Названы главные ошибки офисного образа

Образ сотрудника в офисе могут портить поплывший макияж, жирный блеск кожи, а также свет в помещении.

Как передает Day.Az, об этом газете "Известия" рассказала стилист дизайнер аксессуаров, основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова.

По словам специалиста, на внешний вид работника оказывают влияние сразу несколько факторов, в числе которых неправильно подобранный макияж, жирный блеск в Т-зоне и заломы на одежде. Все эти недостатки может подчеркивать освещение в офисе.

Другой распространенной ошибкой стилист назвала использование слишком плотного тонального крема, который под офисным светом только делает акцент на текстуре кожи и морщинах. При этом большое количество нанесенной пудры делает лицо плоским, а темный макияж глаз - визуально утяжеляет взгляд.

Эксперт добавила, что холодное верхнее освещение в офисе визуально усиливает покраснения кожи и синие круги под глазами. Компенсировать такой эффект удастся с помощью легких текстур, кремовых румян и светлой одежды. Рекомендуется отдавать предпочтение молочным, кремовым, небесно-голубым или шалфейным вещам, которые создают эффект подсвеченной кожи.

Помимо этого, при составлении образа следует выбирать одежду из смесовых тканей, в числе которых плотный хлопок или вискоза с синтетикой. Также важно не забывать брать с собой в офис матирующие салфетки, консилер и бальзам для губ, чтобы обновлять образ во время рабочего дня.