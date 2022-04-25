Пять сытных продуктов, от которых на самом деле не толстеют

Садясь на диету, мы исключаем из рациона много продуктов, которые считаются не слишком полезными для фигуры. Но некоторые попали в этот список несправедливо. Постараемся их реабилитировать.

Картофель

В этом корнеплоде, действительно, немало углеводов, пишет Rambler. Но если приготовить его правильно, вы получите больше пользы, чем вреда. В кожуре много полезных веществ: антиоксидантов, калия, клетчатки. А еще картофель содержит особенный вид крахмала, который улучшает пищеварение и даже ускоряет обмен веществ, говорят диетологи. Поэтому запекайте или отваривайте картошку в мундире - и будет вам счастье даже на диете.

Макароны

Сразу оговоримся, макароны низкого качества, действительно, не слишком полезны. Но если они изготовлены из твердых сортов пшеницы, то худеющим не навредят. Главное соблюдать умеренность. В порции должно быть не больше стакана макарон. Важно еще, с чем вы их едите. По словам диетологов, полнят не сами макароны или та же картошка, а жирные подливы, с которыми многие привыкли их есть.

Бананы

Бананы попали в черный список худеющих тоже из-за большого количества углеводов. Да, их там немало. Но не стоит забывать, что бананы - это еще источник калия и клетчатки, благодаря которой приходит насыщение. От одного банана в день вы точно не потолстеете, а перекус получится неплохой.

Попкорн

Это калорийный продукт: на 100 г приходится около 400 ккал. Но вспомните, какой он на вес. Порция в кинотеатрах не превышает 200 г. Съесть всю пачку одному надо еще постараться. В попкорне много витаминов, минералов и огромное количество полифенолов - мощных антиоксидантов, которые, помимо прочего, защищают организм от старения.

Шоколад

Уточним, что речь идет только о горьком шоколаде. Его худеющим можно, в отличие от молочного его брата. В активной стадии сбрасывания веса можно съедать 50 г в день. Во время поддержания веса - 100 г. Горький шоколад хорош еще и тем, что уменьшает чувство голода и может перебить тягу к сладкому. А это весьма полезно для тех, кто активно худеет.

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