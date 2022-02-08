Найдены самые сытные и простые в приготовлении мясные пироги

Делимся рецептами сытных пирогов с мясом для холодных вечеров.
Холодные зимние вечера − лучшее время для того, чтобы печь сытные пироги с мясом. Их можно будет взять с собой на прогулку или подкрепиться, после того как вернетесь с мороза. Да и вообще ароматы выпечки и мяса создают невероятный уют, когда на улице метет метель, а на душе очень грустно.
Быстрый пирог с мясом
Вам понадобится 1 пачка слоеного теста, 2 луковицы, 4 яйца, 500 г любого отварного мяса, соль, перец, растительное масло для жарки, немного муки для раскатки, 1 сырой желток.
- Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить.
- Лук почистить, мелко нарезать, поджарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Мясо мелко нарезать или пропустить через мясорубку или блендер. Добавить к луку, перемешать.
- Посолить и поперчить, немного обжарить.
- Яйца нарезать кубиками и добавить к мясу с луком. Перемешать. Начинку остудить.
- Тесто разморозить, разделить на две части.
- Раскатать один пласт теста, положить на застеленный пергаментом противень. Сверху выложить начинку.
- Раскатать второй кусок теста, выложить сверху, защипнуть края.
- Выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут. За 10 минут до готовности смазать пирог взбитым желтком.
Пирог с мясом и картошкой
Для воплощения рецепта приобретите 400 г фарша, 400 г куриного филе, 2 картофелины, 1 яйцо, 2 луковицы, 100 г сливочного масла, 300 г муки, 200 г сметаны, разрыхлитель, соль.
- Отварить картофель в мундире, посолить, потом очистить, слегка размять.
- Лук обжарить на растительном масле, положить к картофелю, отцедив масло.
- Нарезать куриное филе небольшими кусочками, можно пробить в блендере, буквально в одно-два касания, чтобы не измельчить слишком сильно.
- Смешать филе с фаршем. Обжарить на сковороде.
- Перемешать картофель и обжаренное мясо. Дать остыть.
- Растопить сливочное масло, добавить к нему яйцо, сметану.
- В миску просеять муку, потом добавить разрыхлитель, щепотку соли и перемешать вместе с яичной смесью. Сделать мягкое эластичное тесто.
- Завернуть тесто в пленку и дать постоять полчаса. Потом еще раз перемешать и разделить на 2 части.
- Большую часть теста раскатать и выложить на противень. Сверху положить начинку.
- Вторую половину теста раскатать, положить на начинку, защипнуть края. Вилкой сделать проколы, чтобы тесто не порвалось при выпечке.
- Выпекать при температуре 180 градусов в течение 40 минут. Подавать, смазав сливочным маслом.
Кефирный пирог с мясом
Для теста пригодятся 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 1 ст. л. растительного масла, соль, 1 яйцо, сода, кунжут. Для начинки возьмите 400 г мякоти свинины, 2 луковицы, 1 пучок петрушки, 1 зеленый сладкий перец, соль и перец.
- Для теста взбить яйцо с солью, добавить кефир, растительное масло, перемешать.
- Муку просеять, смешать с содой, потом добавить в муку яично-кефирную смесь.
- Замесить мягкое эластичное тесто, при необходимости добавить муку.
- Завернуть тесто в пленку, оставить на некоторое время, пока готовится начинка.
- Мясо нарезать мелкими кусочками.
- Мелко нарезать лук, обжарить его на растительном масле до золотистого цвета, потом к нему добавить мясо и все обжарить. Посолить и поперчить.
- Нарубить зелень и добавить в готовую начинку.
- Нагреть духовку до 160-180 градусов.
- Тесто раскатать на столе в круг. В центр круга положить начинку, края теста стянуть к середине и защипнуть.
- Аккуратно разровнять пирог, чтобы получился круглым, ровным и в нем не было отверстий.
- Перенести пирог на противень, сделать проколы вилкой или же оставить в центре пирога отверстие, чтобы отходил пар.
- Выпекать при температуре 180 градусов полчаса. Подавать горячим, смазав сливочным маслом и посыпав кунжутом.
Пастуший пирог
Популярное в Англии блюдо, под которым подразумевается картофельная запеканка с фаршем. Для приготовления купите 1 кг картофеля, 50 мл молока, 1 ст. л. сливочного масла, тертый сыр. А для фарша необходимы 500 г бараньего или говяжьего фарша, 1 морковка, растительное масло. В блюдо можно также добавить шалфей, петрушку, соль.
- Картофель почистить и отварить. Сделать из него пюре, залив теплым молоком и добавив масло. Посолить и поперчить.
- Лук обжарить в масле, добавить к нему фарш и натертую морковь.
- Обжарить почти до готовности, добавив специи и травы.
- Фарш уложить в форму для выпечки, сверху выложить пюре, посыпать тёртым сыром.
- Запекать в духовке при 200 градусах в течение получаса.
Блинный пирог с печенью
Нужно испечь 10-12 готовых блинов, а для начинки понадобятся 500 г говяжьей печени, 250 г майонеза, 3 яйца, 1 луковица.
- Лук мелко нарезать и обжарить.
- Отварить яйца вкрутую.
- Печень пропустить через мясорубку и обжарить вместе с луком.
- Яйца измельчить, добавить к готовой печени. Заправить все половиной майонеза.
- Прослоить блины получившимся фаршем. Уложить их в торт. На один корж можно использовать 2-3 блинчика, если они довольно тоненькие.
- Обмазать пирог майонезом и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.