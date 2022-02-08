Найдены самые сытные и простые в приготовлении мясные пироги

Делимся рецептами сытных пирогов с мясом для холодных вечеров.

Холодные зимние вечера − лучшее время для того, чтобы печь сытные пироги с мясом. Их можно будет взять с собой на прогулку или подкрепиться, после того как вернетесь с мороза. Да и вообще ароматы выпечки и мяса создают невероятный уют, когда на улице метет метель, а на душе очень грустно.

Быстрый пирог с мясом

Вам понадобится 1 пачка слоеного теста, 2 луковицы, 4 яйца, 500 г любого отварного мяса, соль, перец, растительное масло для жарки, немного муки для раскатки, 1 сырой желток.

Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить.

Лук почистить, мелко нарезать, поджарить на растительном масле до золотистого цвета.

Мясо мелко нарезать или пропустить через мясорубку или блендер. Добавить к луку, перемешать.

Посолить и поперчить, немного обжарить.

Яйца нарезать кубиками и добавить к мясу с луком. Перемешать. Начинку остудить.

Тесто разморозить, разделить на две части.

Раскатать один пласт теста, положить на застеленный пергаментом противень. Сверху выложить начинку.

Раскатать второй кусок теста, выложить сверху, защипнуть края.

Выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут. За 10 минут до готовности смазать пирог взбитым желтком.

Пирог с мясом и картошкой

Для воплощения рецепта приобретите 400 г фарша, 400 г куриного филе, 2 картофелины, 1 яйцо, 2 луковицы, 100 г сливочного масла, 300 г муки, 200 г сметаны, разрыхлитель, соль.

Отварить картофель в мундире, посолить, потом очистить, слегка размять.

Лук обжарить на растительном масле, положить к картофелю, отцедив масло.

Нарезать куриное филе небольшими кусочками, можно пробить в блендере, буквально в одно-два касания, чтобы не измельчить слишком сильно.

Смешать филе с фаршем. Обжарить на сковороде.

Перемешать картофель и обжаренное мясо. Дать остыть.

Растопить сливочное масло, добавить к нему яйцо, сметану.

В миску просеять муку, потом добавить разрыхлитель, щепотку соли и перемешать вместе с яичной смесью. Сделать мягкое эластичное тесто.

Завернуть тесто в пленку и дать постоять полчаса. Потом еще раз перемешать и разделить на 2 части.

Большую часть теста раскатать и выложить на противень. Сверху положить начинку.

Вторую половину теста раскатать, положить на начинку, защипнуть края. Вилкой сделать проколы, чтобы тесто не порвалось при выпечке.

Выпекать при температуре 180 градусов в течение 40 минут. Подавать, смазав сливочным маслом.

Кефирный пирог с мясом

Для теста пригодятся 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 1 ст. л. растительного масла, соль, 1 яйцо, сода, кунжут. Для начинки возьмите 400 г мякоти свинины, 2 луковицы, 1 пучок петрушки, 1 зеленый сладкий перец, соль и перец.

Для теста взбить яйцо с солью, добавить кефир, растительное масло, перемешать.

Муку просеять, смешать с содой, потом добавить в муку яично-кефирную смесь.

Замесить мягкое эластичное тесто, при необходимости добавить муку.

Завернуть тесто в пленку, оставить на некоторое время, пока готовится начинка.

Мясо нарезать мелкими кусочками.

Мелко нарезать лук, обжарить его на растительном масле до золотистого цвета, потом к нему добавить мясо и все обжарить. Посолить и поперчить.

Нарубить зелень и добавить в готовую начинку.

Нагреть духовку до 160-180 градусов.

Тесто раскатать на столе в круг. В центр круга положить начинку, края теста стянуть к середине и защипнуть.

Аккуратно разровнять пирог, чтобы получился круглым, ровным и в нем не было отверстий.

Перенести пирог на противень, сделать проколы вилкой или же оставить в центре пирога отверстие, чтобы отходил пар.

Выпекать при температуре 180 градусов полчаса. Подавать горячим, смазав сливочным маслом и посыпав кунжутом.

Пастуший пирог

Популярное в Англии блюдо, под которым подразумевается картофельная запеканка с фаршем. Для приготовления купите 1 кг картофеля, 50 мл молока, 1 ст. л. сливочного масла, тертый сыр. А для фарша необходимы 500 г бараньего или говяжьего фарша, 1 морковка, растительное масло. В блюдо можно также добавить шалфей, петрушку, соль.

Картофель почистить и отварить. Сделать из него пюре, залив теплым молоком и добавив масло. Посолить и поперчить.

Лук обжарить в масле, добавить к нему фарш и натертую морковь.

Обжарить почти до готовности, добавив специи и травы.

Фарш уложить в форму для выпечки, сверху выложить пюре, посыпать тёртым сыром.

Запекать в духовке при 200 градусах в течение получаса.

Блинный пирог с печенью

Нужно испечь 10-12 готовых блинов, а для начинки понадобятся 500 г говяжьей печени, 250 г майонеза, 3 яйца, 1 луковица.

Лук мелко нарезать и обжарить.

Отварить яйца вкрутую.

Печень пропустить через мясорубку и обжарить вместе с луком.

Яйца измельчить, добавить к готовой печени. Заправить все половиной майонеза.

Прослоить блины получившимся фаршем. Уложить их в торт. На один корж можно использовать 2-3 блинчика, если они довольно тоненькие.

Обмазать пирог майонезом и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

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