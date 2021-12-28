Блюдо недели: сельдь под шубой

Селедка под шубой, пожалуй, второй по популярности салат для новогоднего застолья. О том, как ее готовить, спорят не менее ожесточенно, чем о том, какой рецепт оливье единственно верный. Один из вариантов этого знаменитого салата редакция Passion.ru назначила блюдом недели - недаром же Новый год к нам мчится!

Сельдь под шубой

Рецепт от шеф-повара Владимира Сидорова, рестораны "Черетто море"

Что нужно на 4-6 порций:

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200 г филе сельди без костей

2 свеклы

4 картофелины

2 куриных яйца

2 моркови

1 репчатый лук

150 г майонеза

Шнитт-лук - несколько стрелок для украшения.

Соль, перец - по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Все овощи, кроме лука, и яйца отварите, остудите, почистите.

Шаг 2. Картофель и свеклу нарежьте мелким кубиком, морковь натрите на терке, яйца - на мелкой терке.

Шаг 3. Репчатый лук мелко нарубите, ошпарьте кипятком, воду слейте.

Шаг 4. Филе сельди порежьте на кубики 0,5х0,5 мм.

Совет от шеф-повара: в салате можно использовать уже фасованное филе селедки в масле, но лучше купить бочковую тушку селедки и самостоятельно ее разделать. Сейчас как раз новый сезон, сельдь свежая и максимально вкусная. Все усилия по ее разделке окупятся с лихвой.

Шаг 5. В салатницу выложите картофель, присолите, покройте майонезом. Затем сельдь, после слой лука, этот слой смажьте майонезом. Далее выложите слой моркови, снова майонез. Последний слой - свекла и майонез. Украсьте тертым яйцом и шнитт-луком.

Шаг 6. Дайте настояться в холодильнике 3-4 часа. Подавайте к столу.

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