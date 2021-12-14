Блюдо дня: зожный суп из нута, который согреет в холода и взбодрит

Температура за окном неуклонно ползет вниз, сугробы снега образовали огромные шапки на деревьях - в общем, зима прочно вступила в свои права. Значит, пришло время горячих блюд. Сытные супы станут настоящим спасением для души (для тела, впрочем, тоже). Для всех, кто любит питаться полезно и одновременно вкусно,представляем рецепт отменного супа из нута.
Рецепт от бренд-шефа Максима Коломацкого, ресторан "Шикари"
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Что нужно:
150 г белого нута
1 л воды
500 мл овощного бульона
130 мл кокосового молока
2 г соли
4 г молотого кумина
Для украшения:
10 г бобов эдамаме
5 г жареного лука
2 мл масла чили
3 листочка свежего базилика
Как приготовить:
Шаг 1. Сухой нут промойте в проточной воде. Оставьте замачиваться на 4 часа (лучше на ночь).
Шаг 2. В сотейник переложите замоченный нут, налейте воды. Доведите до кипения, убавьте нагрев и варите не менее 2 часов, проверяя готовность. При необходимости добавляйте воду и варите далее. Горох должен стать мягким.
Шаг 3. Посолите за 10-15 минут до готовности. Готовый нут откиньте на дуршлаг, промойте кипяченой водной. Оставьте немного для украшения.
Шаг 4. В сотейник уложите отварной нут, овощной бульон, молотый кумин и кокосовое молоко. Пробейте с помощью блендера до однородной консистенции. Суп доведите до кипения.
Шаг 5. При подаче блюдо украсьте бобами эдамаме, отварным нутом, жареным луком, листиками базилика. Капните несколько капель чили-масла.