Блюдо недели: крем-суп из цветной капусты, который не навредит вашей фигуре

Цветная капуста - овощ, безусловно, полезный, но по какой-то странной причине недооцененный в нашей стране. Дайте ему шанс, ведь из этого продукта можно приготовить роскошный по своим вкусовым качествам суп. Не верите? Ловите рецепт от известного итальянского ресторана в Москве Sartoria Lamberti. Он легок в приготовлении, обладает шелковистой текстурой и трюфельным акцентом и при этом малокалориен, что особенно важно в преддверии праздников.

Рецепт от шеф-повара Владимира Щепилова, ресторан Sartoria Lamberti

Что нужно на 4 порции:

1 кг цветной капусты

60 мл оливкового масла

60 г сливочного масла

2 веточки тимьяна

100 г лука-шалота

4 зубчика чеснока

500 мл сливок

500 мл воды

Как приготовить:

Шаг 1. Цветную капусту помойте и разделите на соцветия. В кастрюлю налейте оливковое масло, добавьте сливочное масло и растопите.

Шаг 2. К растопленному маслу положите тимьян, мелкорубленные лук-шалот и чеснок, пассируйте в течение 5 минут. К луку добавьте подготовленные сегменты цветной капусты, обжаривайте на слабом огне в течение 10 минут.

Шаг 3. Добавьте в капусту сливки, воду и варите до полной готовности.

Шаг 4. Проваренные ингредиенты вместе с жидкостью переложите в блендер и измельчите с добавлением соли, трюфельного масла и белого молотого перца до кремообразной текстуры.

Шаг 5. В тарелку налейте суп, сверху выложите чипсы из корня петрушки, слайсы из свежей цветной капусты, натрите трюфель (если есть) и добавьте листья мини-базилика.

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