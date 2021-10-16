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Куриный паштет по-сирийски


Продолжаю знакомить вас с восточной кухней. Сегодня паштет намазка по-сирийски. Очень легкая и сытная закуска с восточным колоритом. Заходите в гости.

Филе куриное - 1 шт
Кунжут - 3 ст. л.
Перец болгарский (светло зеленого цвета) - 2 шт
Масло оливковое - 30 мл
Соль
Сок лимонный - 2 ст. л.
Чеснок - 2 зуб.
Перец черный

У меня от запеченных кур всегда остаются грудки, поэтому я их часто перерабатываю в паштет и тогда уже ничего не остается Итак, у меня была запеченная грудка, но в оригинале отвариваем куриное филе около 20 минут, чтобы грудка приготовилась и не была жесткой.

Подготовим перец: смазываем растительным маслом, запекаем до готовности в духовке. Горячий перец помещаем в пакет на несколько минут, очищаем от кожицы. Кунжут подсушиваем на сухой сковороде. Я поджариваю его в микроволновке, для меня так быстрее. Очистить чеснок и выдавить сок лимона.

Филе разбираем на крупные волокна, отправляем в блендер и добавляем все остальные ингредиенты. Хорошо взбиваем. Если паста получилась густоватой, добавьте 1-2 столовые ложки оливкового масла. Или 1 столовую ложку масла и 1 столовую ложку лимонного сока, чтобы получилась та консистенция, которая позволяет намазать на хлеб. Если хочется больше чувствовать перечный вкус- то добавьте больше перца, если не хотите, чтобы перец доминировал - больше филе грудки. Вот и все угощайтесь.

Поварёнок.ру
 


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