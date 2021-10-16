Куриный паштет по-сирийски



Продолжаю знакомить вас с восточной кухней. Сегодня паштет намазка по-сирийски. Очень легкая и сытная закуска с восточным колоритом. Заходите в гости.



Филе куриное - 1 шт

Кунжут - 3 ст. л.

Перец болгарский (светло зеленого цвета) - 2 шт

Масло оливковое - 30 мл

Соль

Сок лимонный - 2 ст. л.

Чеснок - 2 зуб.

Перец черный



У меня от запеченных кур всегда остаются грудки, поэтому я их часто перерабатываю в паштет и тогда уже ничего не остается Итак, у меня была запеченная грудка, но в оригинале отвариваем куриное филе около 20 минут, чтобы грудка приготовилась и не была жесткой.



Подготовим перец: смазываем растительным маслом, запекаем до готовности в духовке. Горячий перец помещаем в пакет на несколько минут, очищаем от кожицы. Кунжут подсушиваем на сухой сковороде. Я поджариваю его в микроволновке, для меня так быстрее. Очистить чеснок и выдавить сок лимона.



Филе разбираем на крупные волокна, отправляем в блендер и добавляем все остальные ингредиенты. Хорошо взбиваем. Если паста получилась густоватой, добавьте 1-2 столовые ложки оливкового масла. Или 1 столовую ложку масла и 1 столовую ложку лимонного сока, чтобы получилась та консистенция, которая позволяет намазать на хлеб. Если хочется больше чувствовать перечный вкус- то добавьте больше перца, если не хотите, чтобы перец доминировал - больше филе грудки. Вот и все угощайтесь.

Поварёнок.ру

