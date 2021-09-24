24 сентября 2021

отправить статью
Слойка &quot;Шоссон&quot; на скорую руку

Рецепты

10:47

  • 67
Слойка "Шоссон" на скорую руку
Один красный флаг, которого терапевт хочет, чтобы вы остерегались в отношениях

Отношения

09:47

  • 161
Один красный флаг, которого терапевт хочет, чтобы вы остерегались в отношениях
Английская диета

Здоровье

23 сентября 12:13

  • 422
Английская диета

24 сентября 2021 10:47

Слойка "Шоссон" на скорую руку

Chausson aux pommes (Шоссоны с яблоками) - что дословно означает "тапки с яблоками". Традиционный шоссон - это действительно воздушная булочка из слоеного теста с начинкой из яблок. Во Франции шоссоны продаются повсеместно, у нас они - большая редкость. А, между тем, они так вкусны!.. "Круассан - это вкус утра, булочка с шоколадом - вкус полдника, а шоссонами можно наслаждаться в течение всего дня."

Тесто слоеное дрожжевое - 400 г
Пюре фруктовое (или джем, яблочные) - 250 мл
Яблоко - 1 шт
Сахар - 20 г
Масло сливочное - 20 г
Яйцо куриное - 1 шт

Тесто раскатать в пласт. Вырезать кружочки в тесте диаметром 10 см (можно чуть меньше). Форма у шоссонов должна быть похожа на полумесяц - "тапки". Яблоко очистить от кожуры и сердцевины. Порезать тонкими пластинками.

На середину круга выложить одну-полторы чайной ложки яблочного пюре. Я использовала джем. На него сверху 2-3 дольки яблока. Сверху положить кусочки масла и посыпать сахаром. Примерно пол чайной ложки. Сложить полукругом и тщательно защипнуть края. Переложить на противень, проколоть ножом, для выхода пара. Смазать взбитым яйцом и поставить в духовку запекаться при 200 С в течение 15-20 минут.

Вообще для яблочной начинки яблоки надо потушить в сливочном масле с сахаром и лимонным соком до мягкости, потом остудить и можно начинять. Но если нет времени и нужно сделать действительно на скорую руку, можно приготовить и такой вариант.

Поварёнок.ру


Просмотров: 71

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Рецепты

22 сентября 10:20

  • 557
Варенье из тыквы с имбирем и маком

Рецепты

20 сентября 09:31

  • 706
Паштет из семечек и сладкого перца

Рецепты

13 сентября 12:18

  • 592
Лимонные заготовки для чая и выпечки