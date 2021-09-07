Итальянское постное печенье "Миндальное"

Миндаль в Италии - белое золото. Любая выпечка с ним становится особенной. Даже такое простое печенье.



Мука пшеничная - 220-250 г

Сахар тростниковый - 100 г

Миндаль (90 гр. в тесто, 30 гр. на украшение) - 120 г

Сок (Апельсиновый или любой фруктовый) - 100 г

Масло оливковое - 50 г

Цедра лимона - 1-2 ч. л.

Разрыхлитель теста - 4 г



Отмеряем сахар. Миндаль берём не жареный и не очищенный. Перемалываем в блендере или кофемолке миндаль с сахаром. Муку просеиваем, добавляем разрыхлитель, перемолотый миндаль с сахаром, цедру лимона, перемешиваем. Вливаем масло и сок, замешиваем тесто. Оно получается вязким, но к рукам не липнет.



Скатаем шарики, размером чуть больше грецкого ореха, немного прижмем и сверху украсим орешком. Выпекать при температуре 180 градусов до лёгкой золотистости, около 15 минут.

Поварёнок.ру

