7 сентября 2021

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Итальянское постное печенье &quot;Миндальное&quot;

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Итальянское постное печенье "Миндальное"
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7 сентября 2021 12:00

Итальянское постное печенье "Миндальное"

Миндаль в Италии - белое золото. Любая выпечка с ним становится особенной. Даже такое простое печенье.

Мука пшеничная - 220-250 г
Сахар тростниковый - 100 г
Миндаль (90 гр. в тесто, 30 гр. на украшение) - 120 г
Сок (Апельсиновый или любой фруктовый) - 100 г
Масло оливковое - 50 г
Цедра лимона - 1-2 ч. л.
Разрыхлитель теста - 4 г

Отмеряем сахар. Миндаль берём не жареный и не очищенный. Перемалываем в блендере или кофемолке миндаль с сахаром. Муку просеиваем, добавляем разрыхлитель, перемолотый миндаль с сахаром, цедру лимона, перемешиваем. Вливаем масло и сок, замешиваем тесто. Оно получается вязким, но к рукам не липнет.

Скатаем шарики, размером чуть больше грецкого ореха, немного прижмем и сверху украсим орешком. Выпекать при температуре 180 градусов до лёгкой золотистости, около 15 минут.

 Поварёнок.ру
 


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