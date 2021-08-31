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Салат а-ля "Пантеска"

Салат "Пантеска" - это типичное холодное блюдо Сицилии и характерно более для острова Пантеллерия. Салат назвала "А-ля Пантеска", так как в оригинале нужны каперсы, красный лук и помидор сорта "даттерини" или "пакино" я обошлась без них.

Картофель - 5 шт
Помидор - 3 шт
Маслины (без косточек) - 50 г
Масло подсолнечное
Орегано (сушеный)
Перец черный (молотый)
Соль
Лук репчатый - 1 шт
Уксус (яблочный) - 2 ст. л.
Базилик (свежий)

Картофель отварить до готовности. Затем остудить и нарезать крупными кусочками. Лук очистить и нарезать тонкой соломкой, положить нарезанный лук в миску и залить холодной водой, добавив туда немного уксуса. Оставить на 30 минут, затем слить жидкость. Помидоры нарезать дольками. Маслины разрезать пополам. Теперь смешать все ингредиенты для салата и заправить по вкусу подсолнечным маслом, добавить соль, перец, сушёный орегано и измельчённый свежий базилик. По желанию можно добавить капельку уксуса в салат. Салат готов!

Поварёнок.ру
 


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