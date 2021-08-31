Салат а-ля "Пантеска"

Салат "Пантеска" - это типичное холодное блюдо Сицилии и характерно более для острова Пантеллерия. Салат назвала "А-ля Пантеска", так как в оригинале нужны каперсы, красный лук и помидор сорта "даттерини" или "пакино" я обошлась без них.



Картофель - 5 шт

Помидор - 3 шт

Маслины (без косточек) - 50 г

Масло подсолнечное

Орегано (сушеный)

Перец черный (молотый)

Соль

Лук репчатый - 1 шт

Уксус (яблочный) - 2 ст. л.

Базилик (свежий)



Картофель отварить до готовности. Затем остудить и нарезать крупными кусочками. Лук очистить и нарезать тонкой соломкой, положить нарезанный лук в миску и залить холодной водой, добавив туда немного уксуса. Оставить на 30 минут, затем слить жидкость. Помидоры нарезать дольками. Маслины разрезать пополам. Теперь смешать все ингредиенты для салата и заправить по вкусу подсолнечным маслом, добавить соль, перец, сушёный орегано и измельчённый свежий базилик. По желанию можно добавить капельку уксуса в салат. Салат готов!



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