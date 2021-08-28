Рецепт ночной "чизкейк" каши

"Завтрак съешь сам..." - помните? Эта каша как раз из разряда таких завтраков - супермегапитательная, из натуральных злаков, являющихся источником медленных углеводов, йогурта и крем-сыра для обеспечения организма кальцием и ягод - источника витаминов - заряжает организм необходимой энергией на все утро.



Хлопья овсяные (отруби) - 200 мл

Семена льна - 2 ч. л.

Йогурт - 100 мл

Голубика - 100 мл

Сыр мягкий (крем-сыр или творог) - 200 мл

Цедра лимона - 1/4 ч. л.

Мед (кленовый сироп)

Сахар коричневый - 1 ч. л.



Кашу готовим с вечера. В миске соединяем хлопья, семя льна. Добавляем йогурт, я использую греческий - без наполнителей, но можно любой, по Вашему вкусу. Добавляем сахар и/или любой подсластитель - мед, кленовый сироп



В другой емкости смешиваем крем-сыр ( с творогом тоже отлично выходит) и цедру лимона. Раскладываем хлопья в две баночки, засыпаем голубикой (любой другой ягодой). Я засыпаю прямо замороженную. Сверху выкладываем сырную массу. Накрываем крышкой и убираем в холодильник до утра.



Поваренок.ру