Как разморозить мясо за 10 минут с помощью сахара

Если вам понадобилось срочно приготовить кусок мяса, а он оказался заморожен, не стоит паниковать или пытаться сделать это при помощи микроволновой печи. Есть более простой способ, которым пользовались еще наши бабушки, но о котором не знают (или забыли) современные хозяйки. "Рамблер" напоминает о лайфхаке.

Для разморозки куска мяса, только что вынутого из морозильной камеры, потребуется всего три вещи: вода, широкая емкость (вполне подойдет кастрюля) и сахар.

Для начала следует нагреть около полутора литров воды до 40 градусов. Для определения степени нагрева можно использовать специальный термометр или потрогать жидкость пальцем: она должна быть чуть теплее температуры тела.

Когда вода нагреется, добавьте в нее три столовые ложки сахарного песка и тщательно размешайте до полного его растворения.

Осталось поместить мясо в подслащенную воду и оставить его примерно на десять минут. По истечении этого времени мясо следует вынуть из жидкости, обсушить бумажными полотенцами и можно начинать его готовить любым способом.

Сахар в теплой воде ускоряет процесс размораживания мяса. А еще придает ему пикантный вкус.