Как приготовить кофе, который не будет горчить

Горечь в напитке ценится кофеманами и помогает быстро взбодриться утром. Однако не все люди любят горький напиток. "Рамблер" делится лайфхаками, которые спасут слишком горький кофе.

Почему кофе горчит

Уровень горечи зависит от многих факторов. Один из ключевых - сорт. Самый горький сорт - это робуста, менее горькие - арабика или смеси. Далее терпкий вкус проявляется после обработки зерен: чем выше степень обжарки, тем более горьким будет кофе. Наконец, на вкус влияет способ приготовления - закрытый или открытый.

Как убрать горечь

Готовить открытым способом. Чем выше температура и давление, тем более горьким выйдет напиток. Самый горький кофе получается в эспрессо-машинах и гейзерных кофеварках. Кофе в открытых емкостях - в турке, кастрюле, воронке или фильтре - выйдет более нейтральным.

Не передержать на плите. При нагревании кофе в напитке образуются химические соединения меланоидины. Они придают продуктам, прошедшим термическую обработку, горьковатый привкус: вспомните, как слегка горчит хрустящая корочка стейка. Чем дольше держать на плите емкость с напитком, тем более горьким он получится. Главное правило любого кофемана - не доводить напиток до кипения.

Использовать чуть остывшую воду. Если залить перемолотые зерна кипятком, напиток почти наверняка получится горьким. После того, как чайник вскипел, дайте воде постоять 5-7 минут. Ее температура понизится до оптимальных 90-95°С, которые оптимальны для заваривания.

Добавить щепотку соли. Ионы натрия, содержащиеся в соли, снижают горечь. При этом сам кофе соленым не станет.

Добавить молоко или сахар. Если кофе не очень крепкий, можно перебить горечь сахаром или медом. Терпкий кофе спасут сливочные продукты: молоко или сливки.

Выбирать светлую обжарку. Чем темнее обжарка, тем более горьким получится напиток. Лучший вариант для тех, кто не переносит терпкий вкус - арабика светлой или средней обжарки.