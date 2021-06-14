14 июня 2021

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Как сделать полезный смузи

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Что делать, если невкусно готовишь? - 6 советов от Или Мамедовой

14 июня 2021 11:52

Как сделать полезный смузи

Если вы переходите на смузи в целях похудения или для внедрения в свою жизнь здорового питания, вашему рациону стоит уделить особое внимание. При правильном приготовлении смузи могут быть очень полезны, поскольку содержат полезные ингредиенты, а также клетчатку, витамины, минералы и другие вещества. Но даже некоторые из самых полезных ингредиентов смузи могут нести много калорий и быть просто вредными, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Рассказываем о простых правилах, которые помогут приготовить действительно полезное смузи. 

Фрукты

Начните с 1 стакана свежих или замороженных фруктов. Лучше всего отдавать предпочтение сезонным фруктам и ягодам. Летом, например, лучшим выбором могут стать персики, клубника, нектарины или яблоки. 

Зелень

Не забывайте о зелени - это кладезь полезных веществ. Добавьте в свой смузи горсть шпината или капусты - хороший способ добавить в напиток больше антиоксидантов. Эта зелень также придаст вашему смузи больше тела, но вкус небольшой порции практически незаметен в сочетании с фруктами.


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