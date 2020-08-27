Настоящая пицца Маргарита в домашних условиях - ФОТО

Пицца Маргарита - самая известная и вкусная, но в то же время простая в приготовлении пицца. Маргариту готовят из минимального количества ингредиентов, она есть в меню любой пиццерии независимо от класса заведения. Главное в Маргарите тесто и томатный соус. В качестве начинки выступает сыр моцарелла. По легенде, своим названием пицца обязана Маргарите Савойской - жене итальянского короля Умберто I, которая обожала это блюдо. Родиной пиццы считают Неаполь, а звание самой старой пиццерией в мире носит пиццерия Antica Pizzeria Port'Alba, открытая в 1738 году. Маргариту тут готовят на дровах в печи.

Умелые хозяйки готовят Маргариту в домашних условиях, и она получается не хуже, чем в итальянских пиццериях. Тесто для пиццы можно приобрести уже готовое, но тогда это будет не настоящая Маргарита. Также для начинки иногда используют томатный соус или кетчуп, хотя важно приготовить именно соус из свежих помидоров. Особое внимание следует уделить сыру моцарелла. Для Маргариты нужен твердый сорт моцареллы для горячих блюд, и ни в коем случае не мягкий сыр в рассоле. Маргариту обязательно украшают свежим базиликом, ведь если присмотреться, цвета Маргариты напоминают итальянский триколор.

Ivona предлагает рецепт настоящей итальянской пиццы Маргарита, которая не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей.

Приготовление:

1. Растворить дрожжи в теплой воде, хорошо перемешать. Оставить на 10 минут.

2. Просеять в миску муку, добавить соль, перемешать.

3. Сделать углубление в муке, влить дрожжи, добавить оливковое масло (1 ч.л.). Перемешать.

4. Замесить тесто руками, чтобы оно получилось гладким и однородным.

5. Смазать миску небольшим количеством оливкового масла, выложить в нее тесто, сформированное в шар, затянуть пищевой пленкой.

6. Убрать тесто в теплое место на час.

7. Сделать на помидорах крестообразные надрезы, поместить в кастрюлю, залить кипятком. Оставить на 10 минут.

8. Залить холодной водой, снять кожуру, мелко нарезать.

9. Тушить помидоры 7 минут до мягкости, добавить приправы: орегано, сушеный базилик, перец, соль и немного сахара. Перемешать.

10. Добавить пропущенный через пресс чеснок, протушить 2 минуты. Снять с огня, дать остыть.

11. Нарезать тонкими ломтиками моцареллу.

12. Застелить противень пергаментом, смазать растительным маслом.

13. Выложить тесто в форме круга, разровнять диаметром примерно 30 сантиметров.

14. Смазать тесто обильно соусом, выложить сверху сыр.

15. Выпекать 15 минут при температуре 220 С, дать остыть. Украсить листьями базилика.