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Правила питания Наоми Кэмпбелл

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Правила питания Наоми Кэмпбелл
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3 июня 2020 15:42

Правила питания Наоми Кэмпбелл

Считается, что топ-модели от природы обладают привлекательными фигурами и имеют идеальные пропорции. Но чаще всего точеная фигура - результат правильного питания по разработанным диетологами индивидуальным диетам.

Пример тому Наоми Кэмпбелл - модель уже много лет придерживается строгой диеты. По словам ее личного шеф-повара, в рационе Наоми отсутствует глютен, курица и молочные продукты. Главное правило ее питания - еда должны быть экологически чистой и действительно полезной. Кроме того, несколько лет назад Наоми стала вегетарианкой. На этот образ жизни ее мотивировал детокс-курс, который она проходит трижды в год.

А вот без зеленых соков из яблок, овощей и трав модель не представляет своей жизни. Тягу к сладкому помогают преодолеть артишоки. Чтобы контролировать качество пищи, Наоми Кэмпбелл никогда не ест в самолете, а всегда берет перекус с собой в дорогу


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