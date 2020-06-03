Правила питания Наоми Кэмпбелл

Считается, что топ-модели от природы обладают привлекательными фигурами и имеют идеальные пропорции. Но чаще всего точеная фигура - результат правильного питания по разработанным диетологами индивидуальным диетам.

Пример тому Наоми Кэмпбелл - модель уже много лет придерживается строгой диеты. По словам ее личного шеф-повара, в рационе Наоми отсутствует глютен, курица и молочные продукты. Главное правило ее питания - еда должны быть экологически чистой и действительно полезной. Кроме того, несколько лет назад Наоми стала вегетарианкой. На этот образ жизни ее мотивировал детокс-курс, который она проходит трижды в год.

А вот без зеленых соков из яблок, овощей и трав модель не представляет своей жизни. Тягу к сладкому помогают преодолеть артишоки. Чтобы контролировать качество пищи, Наоми Кэмпбелл никогда не ест в самолете, а всегда берет перекус с собой в дорогу