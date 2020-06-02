5 психологических трюков, чтобы быстро похудеть - ФОТО

Лето уже наступило, а вам все еще сложно избавиться от лишних граммов? Предлагаем ознакомиться с 5 психологическими трюками, которые помогут вам быстро похудеть.

Если вы чувствуете, что не наелись, подождите пару минут - вполне возможно, мозг просто не успел должным образом среагировать. Постарайтесь выдержать эту паузу: в таком случае минус пару сотен калорий вам обеспечено.

Ровно по этой же причине советуем попробовать метод, который называется "один на один". Он достаточно спорный, но многие считают его эффективным. Суть его в том, что за один прием пищи вы должны съедать только одно блюдо. Никакой стандартной программы "первое, второе, третье, компот": растяните удовольствие (а заодно разгоните метаболизм).

Выбирайте маленькие тарелки. Порции автоматически будут казаться вам более солидными. Кроме того, заранее положите на тарелку все, что собираетесь съесть. Иначе велик риск съесть в разы больше, чем планировалось (причем вы этого даже не заметите).

Возьмите за привычку спрашивать себя, действительно ли вы голодны или же подходите к холодильнику от нечего делать. Пусть ваше пищевое поведение станет осознанным.

Ну и наконец, обязательно подпишитесь на мотивирующие аккаунты. Вам будет стыдно поедать очередной эклер, если в ленте Instagram то и дело всплывают фотографии девушек, которые таки успели похудеть к лету.