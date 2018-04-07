3 признака раннего старения - ФОТО

Порой, процесс старения происходит быстрее, чем это заложено природой. Такое явление может быть связано с экологией, стрессами и так далее. Мы собрали 3 признака, которые говорят о том, что ты стареешь быстрее, чем нужно.

Тусклая кожа

Ни для кого не секрет, что первый признак старения - кожа. А именно тусклая кожа выдает неприятные процессы.

Первые признаки старения - сухая кожа с шелушением и раздражением. Если эти признаки игнорировать, вскоре на коже появятся морщины.

Что делать: срочно идти к косметологу, чтобы начать профессионально ухаживать за кожей. Также не помешает консультация у диетолога, который определит, насколько правилен твой рацион. И, возможно, дополнит его продуктами, которых тебе не достает.

Сидячий образ жизни

Оказывается, сидячий образ жизни негативно влияет на твой организм. Более того, он может стать причиной преждевременного старения. Все же природа, создала человека не для того, чтобы большую часть дня сидеть.

Помимо ускорения процессов старения, сидячий образ жизни увеличивает риск возникновения сердечно сосудистых заболеваний - и это очень плохо.

Что делать: понятно, что свою жизнь мы не изменим и от офиса, автомобилей и метро никуда не убежим. Поэтому достаточно ходить в тренажерный зал 3 раза в неделю, а в течение дня проводить несколько раз разминку. Да, если ты ездишь на авто, паркуй его за 150-200 метров от офиса, чтобы немного пройтись.

Уставший вид

Постоянно уставший вид, который не проходит даже на выходных - повод задуматься. Поскольку такое явление говорит о том, что твой организм не успевает восстанавливаться.

Кроме усталости, может проявляться забывчивость и неумение сконцентрировать внимание. Эти все признаки говорят о том, что пора что-то менять. А именно уменьшить стрессы и не стараться завоевать мир.

Что делать: принимай Омега-3, полноценно отдыхай и создай в своей жизни баланс между работой и отдыхом. Также пройди курс массажа и попробуй заниматься йогой.

edinstvennaya.ua