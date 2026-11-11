11 ноября 2026

11 ноября 2026 13:32

Врач рассказала, как правильный сон связан с похудением

Сон связан с обменом веществ и регуляцией аппетита, поэтому соблюдение стабильного графика и достаточная продолжительность отдыха помогают контролировать питание и массу тела.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказала изданию Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

При нехватке сна меняется баланс гормонов, регулирующих голод и насыщение: уровень лептина может снижаться, а грелина - повышаться. В результате человеку бывает сложнее почувствовать сытость, а желание съесть сладкое или мучное усиливается. По словам Русаковой, при недостатке отдыха тяга к таким продуктам может возрастать на 30-40%.

"При длительном бодрствовании калорийность рациона в среднем возрастает на 300-500 ккал в день. Постепенно, с годами это оборачивается несколькими килограммами лишнего веса. Вечером появляется тяга к сладкому и жирному, а после ночного недосыпа люди, как правило, покупают и потребляют больше высококалорийной еды", - указала эксперт.

На сон и пищевое поведение также влияют поздние перекусы и яркий свет экранов: они могут нарушать циркадные ритмы и ухудшать чувствительность тканей к инсулину. Регулярный распорядок дня помогает сократить вечерние перекусы. Большинству взрослых для восстановления требуется от семи до девяти часов сна.

Если человек привык ложиться поздно, менять график лучше постепенно. Специалист также советует не есть большими порциями за два-три часа до сна, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на пищеварение.

Полноценный отдых может способствовать нормализации аппетита и поддержанию активности, однако снижение веса по-прежнему зависит от соотношения потребляемой и расходуемой энергии. Поздний ужин с неподходящими продуктами способен ухудшить сон и затруднить контроль рациона.


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