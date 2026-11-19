Недостаток витамина А у беременных женщин оказался связан с повышенной массой тела новорожденных. К такому выводу пришли ученые из Норвежского университета естественных и технических наук. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты проанализировали данные 723 женщин, беременность которых протекала без осложнений. Участницы сдавали анализы крови во втором и третьем триместрах, а после родов исследователи сопоставили уровень витамина А с массой тела младенцев.

Выяснилось, что к третьему триместру у 43 процентов женщин уровень витамина А был недостаточным, хотя выраженный дефицит встречался редко. При этом 17,3 процента детей родились с массой тела не менее четырех килограммов.

Анализ показал, что снижение концентрации витамина А в крови матери на 0,2 микромоля на литр было связано с увеличением массы тела ребенка при рождении на 31-68 граммов. Такая закономерность наблюдалась при оценке показателей на разных сроках беременности.

Ученые отмечают, что высокая масса тела плода может повышать риск осложнений во время родов. Кроме того, дети, родившиеся крупными, чаще сталкиваются с избыточным весом в дальнейшем.

Витамин А содержится в рыбе, яйцах, молочных продуктах, моркови и других овощах. Однако исследователи предупреждают, что его избыток при беременности также опасен и может привести к нарушениям развития плода.

Авторы подчеркивают, что обнаруженная связь не доказывает, что именно недостаток витамина А вызывает увеличение массы тела ребенка.